Josep Maria Massegú ensenya les seves ciutats al restaurant Las Vegas

Josep Maria Massegú (Manresa, 1942) va exhibir el seu coneixement de l'art en el pregó de la Festa de la Llum d'enguany i ara ofereix una nova mostra del seu talent pictòric en l'exposició de paisatges urbans que acull el restaurant Las Vegas de la capital bagenca. Massegú és un artista de llarga i reconeguda trajectòria i membre del grup Art Viu, del qual fins al diumenge 7 d'abril n'acull una mostra l'Espai7 del Centre Cultural el Casino.

L'exposició de Las Vegas reuneix un conjunt de pintures recents inspirades en ciutats que formen part de la vida del pintor. Mitjançant l'ús de tècniques mixtes, Massegú plasma els ambients urbans a través del seu record. Les obres estaran penjades a l'establiment fins aquest mes de juny.

Amb divuit anys, Massegú va iniciar la seva formació a l'acadèmia de l'artista Estanislau Vilajosana, i va continuar posteriorment a l'Escola de Belles Arts Sant Jordi. Des d'aleshores, el manresà ha format part de diversos col·lectius com el Cercle Artístic de Manresa, l’agrupació Art Viu, el Grup 13 i Quaderns de Taller, entre d’altres. Així mateix, va ser professor a l’escola La Salle de Manresa.

Josep Maria Massegú ha treballat gèneres com el paisatge, el bodegó i la figura, sobretot amb la pintura a l'oli i les tècniques mixtes. Tal com destaquen els organitzadors de la mostra, "la seva obra transcendeix l’herència impressionista per tal d’endinsar-se en un camí de reflexió estètica d’arrel figurativa que parteix dels moviments postimpressionistes i de les Primeres Avantguardes. No endebades, ha merescut nombrosos guardons i reconeixements, principalment als Salons de Tardor i al Concurs d’Artistes Manresans".

Al llarg de la seva vida, Massegú ha realitzat una trentena d'exposicions individuals i ha participat en un centenar de mostres col·lectives. Així mateix, ha col·laborat en la difusió de l'art amb articles i comissariant exposicions.