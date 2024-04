L’obra de teatre «Golfes» tornarà en dues funcions al Kursaal per la Festa Major de Manresa

L’obra de teatre Golfes, que va obtenir el Premi Galliner de l’any passat, es podrà veure novament al Kursaal després de l’estrena del passat mes de març. El muntatge escrit per Àngels Fusté tornarà a la sala petita el 29 d’agost amb motiu de la Festa Major de Manresa. Les dues funcions tindran lloc a les 18 h i a les 21 h i les entrades ja estan a la venda al preu de 12 euros (10 euros per als majors de 65 anys, els menors de 30 anys i els posseïdors del Carnet Galliner), tant a les taquilles com a la pàgina web kursaal.cat.

Golfes és una peça teatral signada per Àngels Fusté a partir de la idea compartida amb Montse Segon, Sílvia Suñol, Rosalia Jiménez i Montse Sala. El quintet porta a l’escenari el resultat d’un treball col·lectiu que explica la història de cinc dones que es troben a la cinquantena i ocupen un edifici que ha d’anar a terra. El grup feia temps que no es veia i el retrobament activa els ressorts de la memòria i la conversa sobre les decisions preses a la vida i la motxilla que totes elles carreguen, plena de frustracions i renúncies. Reunides de nou, l’amistat els fa agafar forces per emprendre un nou camí a les seves vides.

Rere l’argument hi ha la voluntat de les cinc protagonistes de reivindicar que arribar al mig segle de vida no vol dir renunciar al canvi i la sorpresa. El muntatge està dirigit per Jordi Gener.

L’estrena va tenir lloc el passat 3 de març al Kursaal, exhaurint les localitats disponibles en dues funcions. Així mateix, cinc dies després, es va escenificar a Castellbell i el Vilar. Golfes va guanyar el Premi Galliner de textos teatrals, inclòs dins dels Premis Lacetània que atorga Òmnium Bages-Moianès.