El guanyador de l'Oscar a la millor fotografia per "Oppenheimer" ha rodat a Manresa

Hoyte van Hoytema (1971), Oscar a la millor fotografia per Oppenheimer, de Christopher Nolan, va ser a Manresa divendres passat per rodar tot el dia al Centre Hospitalari i pels voltants de les Bases de Manresa, com ha confirmat la Manresa Film Office. Tot i que no ha transcendit el títol de la gravació pel contracte de confidencialitat amb la productora, es tracta d'una producció internacional "amb molts recursos", com explica Aleix Farrés, responsable de l'oficina de rodatges i un nom que "ajuda a potenciar la importància de la ciutat com a plató". Entre els noms internacionals que també han passat per la capital del Bages hi ha el director Neil Jordan i l'actor Liam Neeson que el 2021 van rodar escenes de Marlowe.

Estret col·laborador de Nolan

Nascut a Suïssa i criat a Holanda, Hoyte van Hoytema, que s'ha guanyat el reconeixement de crítica i públic, és un estret col·laborador de Nolan amb qui ha treballat en pel·lícules com Interstellar (2014), Dunkerque (2017), Tenet (2020) i la darrera, la guanyadora de l'última edició dels Oscars de Hollywood, Oppenheimer (2023). Amb Dunkerque, filmada exclusivament amb càmeres de gran format Panavision 65mm e IMAX 65mm, Van Hoytema va obtenir la seva primera nominació als Oscars. També ha participat en cintas como Nope, de Jordan Peele, o Ad Astra, de James Gray. Ha obtingut, també, tres nominacions als BAFTA.