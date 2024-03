Cinema a Manresa: El balanç del 2023 no pot superar l'excepcionalitat de l'any de Shakira tot i créixer en rodatges

Més produccions però menys dies de rodatges i menys retorn econòmic. No hi va haver ni cap Shakira ni cap David Victori. És difícil repetir un any com el 2022. El balanç del 2023, facilitat avui per l'Ajuntament de Manresa, indica que l’any passat la ciutat va acollir el rodatge de 54 produccions -sèries, pel·lícules, anuncis publicitaris, curtmetratges, programes de TV, videoclips i documentals-, superant les 41 produccions que es van rodar l’any 2022, i aconseguint un retorn econòmic directe de prop de 600.000 euros. Tot i créixer en produccions i mantenir una línia ascendent, el retorn del 2022 va ser més gran, de 700.000 euros. Tampoc s'ha superat el ressò mediàtic que va aportar Shakira, amb el rodatge del videoclip Monotonía, que continua sent, fins ara, el rodatge amb més impacte de la ciutat com a plató. Però el que és innegable és que els anys 2022 i 2023 han suposat "un pas endavant molt important que reforça el rol de Manresa com a referent en el mapa de rodatges a Catalunya".

En total, durant el 2023 la ciutat ha acollit 117 dies de rodatge, la segona xifra més alta des que el 2016 la Manresa Film Office va iniciar el treball de promoció de la ciutat com a plató. El rècord de dies es va aconseguir el 2022, amb 200 dies de gravació, gràcies a la filmació durant diverses setmanes de les sèries Tú también lo harías, del director manresà David Victori, i Quién és Erin Carter (Palomino).

El balanç de Manresa com a plató de cinema l’ha exposat avui al migdia el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Joan Vila Marta, i el tècnic responsable de la Manresa Film Office, Aleix Farrés Gilibets.

Entre les produccions realitzades durant l’any 2023 destaquen per sobre de tot el rodatge de la pel·lícula Saben aquell, basada en la vida de l’humorista Eugenio i dirigida per David Trueba, una producció que ha obtingut 7 premis Gaudí, 11 nominacions i un Goya al millor actor, David Verdaguer; així com el rodatge de sèries de la plataforma Netflix, El cuerpo en llamas, amb Ursula Corberó i Quim Gutiérrez, i Mano de Hierro, protagonitzada per Eduard Fernández, Chino Darín i Sergi López, entre altres.

Altres rodatges rellevants a Manresa han estat la sèrie La última noche en Tremore Beach, protagonitzada per Javier Rey i Ana Polvorosa, la pel·lícula Els 47, amb Eduard Fernández, Clara Segura i David Verdaguer, i la pel·lícula Apocalisis Z. El Principio del Fin, film de temàtica zombi dirigida pel director català Carles Torrens i interpretada per Francisco Ortiz i José Maria Yazpik.

El món de la publicitat també ha triat Manresa com a plató de rodatge. Entre les propostes que van provocar més atenció i expectació l’any passat hi ha el rodatge de la marca d’automòbils Toyota per als Jocs Olímpics de París, amb la presència del conegut jugador d’handbol Nikola Karabatic, i l’anunci de la plataforma de cites Tinder. Han completat les produccions gravades a la ciutat diversos rodatges de proximitat a càrrec de creadors locals, programes de TV, curtmetratges, videoclips, documentals, propostes per a Internet i diversos exercicis acadèmics.

L’atractivitat de Manresa com a escenari de cinema ha comptat amb la confiança de plataformes audiovisuals com Netflix. Movistar+ o Prime Video i de productores com Mediapro, TwentyFour Seven Group, Ikiru Films, Mediaset, Youplanet Productions, Gestmusic, Acantilado Studio, Telson, Freemantlemedia España, Apoz Película o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Més escenaris i localitzacions d’interès a la ciutat

Pel que fa als escenaris i localitzacions seleccionats per als rodatges, les instal·lacions del Centre Hospitalari i carrers del seu entorn (avinguda de les Bases de Manresa i avinguda Universitària), l’Anònima, la Pirelli, diversos carrers del Centre Històric, el Passeig o el Restaurant Miami continuen sent els espais més sol·licitats per les productores. Així mateix, la Fàbrica Nova, el Parc de l’Agulla, el Cementiri, l’Oller del Mas, la zona del Congost o els Jutjats Nous també han despertat interès.

Manresa als Premis Gaudí

Un dels rodatges importants fets a Manresa ha estat l’espot de la darrera edició dels Premis Gaudí, que va ser presentat per l’Acadèmia del Cinema Català. Amb el lema "Tornem a mirar amunt", l’espot convidava el públic a aixecar el cap de la pantalla del mòbil per gaudir en comunitat de la màgia del cinema. L’anunci va ser protagonitzat per l’actor alturgellenc Roger Casamajor, amb la participació de veïns i veïnes de Manresa i de joves actors i actrius en formació a l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa.

L’espot es va rodar a diverses localitzacions de la capital del Bages: el Bar Miami, els Multicinemes Bages Centre, L’Anònima, la Ben Plantada, el carrer Guimerà i el Club Pàdel Manresa.

L’espot va superar els 265.000 visionaments a les xarxes socials que, sumat a l’audiència d’espectadors de la cerimònia, la visualització al transport públic (metro i ferrocarrils catalans), als cinemes de Catalunya i el ressò a diferents mitjans de comunicació han suposat una bona plataforma de la projecció de Manresa com a ciutat de cinema davant el sector cinematogràfic català i davant el públic en general.

Promoció de ciutat i majors aliances

Des de la Manresa Film Office, organisme que depèn de la Regidoria d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, es continua treballant per consolidar la ciutat com a ciutat de referència, gestionant i facilitant la feina als professionals audiovisuals i oferint la diversitat de localitzacions disponibles de la ciutat.

En aquests moments, estan en marxa diferents línies de treball per avançar durant els pròxims anys amb l’expansió de la marca "Manresa, plató de somnis", com són l’obertura de fitxes tècniques de noves localitzacions, el reforç de campanyes informatives per donar a conèixer el patrimoni d’interès cinematogràfic a les empreses audiovisuals, la promoció de produccions de proximitat o l’acolliment d’estrenes i preestrenes, entre altres.

En aquesta línia, el regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila Marta, ha explicat que una altra de les línies de treball que s’està executant és la col·laboració amb altres Film Office de ciutats catalanes, "amb qui ens volem coordinar i complementar encara més”. La voluntat és reforçar aliances com les que es van establir amb el Parc Audiovisual de Catalunya, ubicat a Terrassa, amb la filmació el 2019 de la sèrie Hache, que va rodar a Manresa els exteriors i a Terrassa els interiors.

Per al regidor Vila, la valoració de la Manresa Film Office és "d’excel·lent": "cada vegada està agafant més embranzida i cada vegada ens aporta més activitat a la ciutat, fet que ens dona més projecció exterior". Per aquest motiu, ha afirmat, "ens cal situar el cinema com un actiu més per mostrar Manresa; estem treballant en accions relacionades amb el turisme de localitzacions, un públic que ara no tenim i que també volem, i que pot suposar un impuls per la restauració de la ciutat i per altres sectors".