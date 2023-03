Més produccions, més rodatges, més dies de filmació i més impacte. L'idil·li de Manresa amb el cinema continua. El 2022, la ciutat va acollir el rodatge d’un total de 41 produccions –entre sèries i programes de televisió, anuncis, pel·lícules, curtmetratges, videoclips i documentals-, superant les 36 produccions que es van rodar l’any 2021 i aconseguint un retorn econòmic directe de prop de 700.000 euros, com han explicat avui Joan Calmet, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat de l’Ajuntament i Aleix Farrés, tècnic responsable de la Manresa Film Office, que gestiona els rodatges a la ciutat. La gravació del videoclip Monotonia de Shakira -amb milions de reproduccions arreu del món- i les sèries Tú también lo harías, del manresà David Victori (que s'estrena el 26 d'abril a Disney Plus); la producció anglesa Palomino de Rod Bullock i dels productors de The Crown; El otro lado, amb Berto Romero i Andreu Buenafuente ; El cuerpo en llamas, amb Ursula Corberó i Quim Gutierrez; i Las invisibles, amb Lolita Flores i Maria Pujalt han estat algunes de les produccions més destacades filmades a Manresa l’any passat.

Una de les grans novetats del darrer any ha estat el fet que aquestes produccions han ocupat més dies de rodatge (200 dies), gairebé el doble de l’any passat, especialment pels dies de filmació de les sèries Tú también lo harías i Palomino i, alhora, per obtenir un major impacte mundial pel videoclip Monotonia, de la cantant colombiana Shakira, amb milions de reproduccions a Internet i amb imatges de Manresa a les pantalles principals de Los Àngeles, New York i Las Vegas (EUA).

Durant el 2022 han destacat, a més de les filmacions ja esmentades, la sèrie Tierra de Mujeres, amb Eva Longoria i Carmen Maura o l’anunci de la marca automobilístic BMW.

Manresa com a escenari de cinema ha comptat amb la confiança de plataformes audiovisuals com Netflix, Apple TV, Disney Plus, Amazon i Movistar+; i de productores com Espotlight, Bambú, Gigurri, Palomino, Zeta Studios, La Pulga i el Elefante, Nostromo, TresMedia o Laiguana.

Entre els escenaris més utilitzats han tornat a destacar l’Anònima, el Centre Hospitalari, el Passeig de Pere III, la Basílica de la Seu, les instal·lacions de Pirelli i diversos carrers del Centre Històric, però també han estat protagonistes altres espais de la ciutat com l’Oller del Mas, la plaça Sant Domènec, l’avinguda Bases de Manresa o els carrers Vallès, Roger de Flor i Pere Vilella, entre altres.

Durant el 2022, dos rodatges fets a Manresa l’any anterior ha aconseguit premis importants, és el cas de la pel·lícula Las leyes de la frontera de Daniel Monzón, amb cinc premis Goya i tres premis Gaudí; i la pel·lícula Love gets a Room de Rodrigo Cortés, amb diverses nominacions als premis Goya i Gaudí.

Ciutat de cinema

La feina de la Manresa Film Office, gestionant i facilitant la feina als professionals audiovisuals i oferint la diversitat de localitzacions disponibles de la ciutat, ha estat reconeguda per l’estudi "Territoris Creatius”, elaborat per la Diputació de Barcelona, que ha seleccionat el rol de la Manresa Film Office de l’Ajuntament de Manresa per la promoció dels recursos patrimonials i de paisatge de la ciutat per ser utilitzats en la producció de clips, rodatges, pel·lícules, televisió o publicitat.

La consolidació de Manresa com a plató de cinema continua amb diferents línies de treball per "avançant durant els pròxims anys", expliquen els seus reponsables, amb l’obertura de fitxes tècniques de noves localitzacions i el reforç de les campanyes informatives per donar a conèixer la ciutat com a escenari de cinema a l’abast de les empreses audiovisuals.

Manresa Film Office

La Manresa Film Office, l’oficina municipal que gestiona i facilita la feina als professionals audiovisuals i que depen de la regidoria de Turisme i Projecció de Ciutat, va començar el 2016 a coordinar els primers rodatges a la ciutat.

El desembarcament de Netflix per rodar la primera temporada de la sèrie Hache, a final del 2018 i principi del 2019, va ser el punt d’inflexió per situar Manresa en el mapa de rodatges a Catalunya. Dels 6 projectes que es van filmar el 2017 es va passar als 13 del 2018 i a la vintena del 2019, una xifra que es va mantenir el 2020 (amb 5 dies més dies de filmació), tot i ser l’any de l’aturada per la covid. Però el creixement continua. La xifra de rodatges a la capital del Bages pràcticament es va doblar el 2021, respecte del 2020: un total de 36 projectes audiovisuals van tenir com a escenari la ciutat i van representar 104 dies de filmació (pels 19 projectes amb 50 dies de filmació del 2020). I aquest 2022, ho ha tornat a fer: 200 dies de rodatges. Del 2017 al 2020, a la capital del Bages es van rodar una seixantena de produccions que van suposar per a la ciutat un retorn econòmic de 2 milions d'euros. I l'idil·li continua. L’any 2021 i 2022 han suposat un pas endavant molt important que reforça el rol de Manresa com a referent en el mapa de rodatges a Catalunya. Del 2021, un dels rodatges més recordats és el de Marlowe, de Neil Jordan, amb Liam Neeson, que va aturar el centre de la ciutat durant unes hores. L'estrena del film arribarà als cinemes el proper 12 de maig.