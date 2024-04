5 llibres per descobrir el fenomen Taylor Swift aquest Sant Jordi

D'aquí a un mes, Taylor Swift aterrarà a l'Estat amb la seva gira The Eras Tour. La cantant estatunidenca porta el 29 i el 30 de maig a Madrid un espectacle que ha esgotat entrades a pràcticament tot el món i que, en forma de pel·lícula, que ha aconseguit batre rècords de recaptació en el seu àmbit. La cantautora és tot un fenòmen global i, això, s'ha traduït en un increment ferotge de l'interès per conèixer qui s'amaga darrere d'aquesta superestrella. Com a resposta a aquesta demanda, aquest Sant Jordi les prestatgeries s'ompliran de nombrosos llibres sobre la cantant. En cas que t'interessi submergir-te en el fenomen Taylor Swift, et portem un recull de les cinc novetats editorials que no et pots perdre:

"The Eras Book. Un recorrido por la música de Taylor Swift"

Entre els més venuts de l'editorial Planeta hi ha "The Eras Book. Un recorrido por la música de Taylor Swift" (Crossbooks). Aquest llibre fa un viatge pel món líric i creatiu de l'artista que ha aconseguit penjar dos cops el cartell d'entrades esgotades a l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid. El seu autor, el violinista i creador de continguts Necko Vidal, dissecciona tots els aspectes musicals de les diferents etapes de la trajectòria de la cantant amb l'objectiu de proporcionar les claus del seu èxit. Tot plegat, acompanyat de les il·lustracions d'Inés Pérez, que doten les paraules de Vidal d'un element gràfic que permet endinsar-se encara més en la narració i, de codis QR, que enllacen a vídeos on l'autor profunditza sobre els aspectes més tècnics explicats a cada capítol.

The Eras Book. Un recorrido por la música de Taylor Swift, de Necko Vidal i Inés Pérez / Planeta

Fenómeno Taylor Swift

La curiositat per entendre el fenomen swiftie va empenyer el periodista Yeray S. Iborra a investigar. El fruit d'aquesta recerca, un llibre: "Fenómeno Taylor Swift", publicat per Sílex edicions. L'interès del comunicador per l'artista va sorgir arran de la sortida a la llum de les dates europees del The Eras Tour i el frenesí que aquestes van generar entre els anomenats swifties, els seguidors de la cantant. Iborra, sorprès per la resposta massiva dels seguidors a l'anunci, va decidir investigar per entendre "d'on sorgia aquest rebombori", tal com va afirmar a ACN. A partir d’aquí va endinsar-se en el fenomen fins a veure que “en si mateix donava per fer una enciclopèdia de termes sobre Swift i tot el que hi ha al seu voltant”. Aquest llibre, que no és una biografia, narra el viatge d’un periodista musical que intenta entendre i indagar qui és Taylor Swift i què l'ha dut a l'Olimp del pop.

Fenómeno Taylor Swift, de Yeray S. Iborra / Sílex

Taylor Swift: la era de la generación swiftie

Per conèixer com ha aconseguit posicionar-se Taylor Swift entre les artistes més rendibles del moment, cal entendre què hi ha al darrere. Aquesta biografia il·lustrada de Patricia Carretero (Lunwerg Editores) acosta el lector als elements que més magnetisme generen de la cantant. La forma en què cada àlbum tracta temes com l'autoestima, l'amor tòxic, la identitat, o la capacitat de treballar en la personalitat i fer servir l'energia personal per superar moments d'incertesa han convertit Taylor Swift en un referent amb qui és fàcil emmirallar-se.

Taylor Swift: la era de la generación swifti, de Patricia C-Agüero / Planeta

Taylor Swift: un diario swiftie

"Què té la música de Taylor Swift per aconseguir fidelitzar els seus seguidors d'una forma quasi religiosa? Que tenen les seves lletres per aconseguir que tota una generació s'hi vegi reflectida?" Aquestes són algunes de les preguntes que Marcos Bueno, podcaster i escriptor, respon a "Taylor Swift, un diario swiftie" (Alfaguara). Al llibre, il·lustrat per Laia López, Bueno fa un recorregut pels moments clau, consecucions i fracassos de la trajectòria de la cantant. Tots els elements que l'han dut a assolir el seu èxit semblen tenir un denominador comú: la seva habilitat a l'hora de convertir les cançons en històries amb qui qualsevol pot sentir-se identificat.

Taylor Swift: un diario swiftie, de Marcos Bueno i Laia López / Penguin

Taylor Swift Icon

Si el que busques és un resum dels factors que han portat Taylor Swift a convertir-se en la persona de l'any 2023 segons la revista Time, aquest és el teu llibre. Aquesta novetat de Katy Sprinkel (Libros Cúpula) fa un perfil de la cantant mitjançant una revisió de les seves influències musicals i estètiques. D'aquesta forma, el llibre de Sprinkel acaba revivint les diferents èpoques de Taylor Swift i permet seguir de prop el camí que l'ha dut a convertir-se en la primera artista a guanyar quatre vegades el premi a millor àlbum de l'any als Grammy. Tot plegat, amb una selecció de fotografies que permeten reviure els moments més representatius de la seva trajectòria.