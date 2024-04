El Kursaal posa a la venda les entrades del musical "Chicago"

El Teatre Kursaal de Manresà acollirà 7 funcions de l'espectacle musical Chicago del 14 al 17 de novembre d'aquest any, i les entrades es posaran a la venda aquest divendres, 19 d'abril, a partir de les 11 h, tant a les taquilles de l'equipament com a la pàgina web www.kursaal.cat. El muntatge de SOM Produce, l'empresa que ja va dur a la capital bagenca La jaula de las locas i Grease, passarà per la ciutat abans de fer temporada a Barcelona.

Les set funcions de Chicago al Kursaal es faran el dijous 14 de novembre a les 19 h i les entrades tindran un preu únic de 39 euros, el mateix que la sessió del diumenge dia 17 a les 12 h. Les funcions de divendres a les 17.30 i les 21 h, dissabte a les 17.30 i les 21 h i diumenge a les 18 h tindran valen 55 euros (49 amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30; 39 euros per als menors de 16 anys).

Chicago és un musical escrit per Fred Ebb i Bob Fosse, amb música de John Kander i lletres de Fred Ebb. La producció que passarà pel Kursaal està encapçalada per Ivan Labanda i té més de vint artistes a l'escenari entre actors, músics i ballarins. La història està ambientada en el Chicago dels anys 20 i explica les desventures de la Roxie Hart, una ballarina d'un club nocturn que assassina el seu amant quan l'amenaça de deixar-la. L'espectacle inclou peces tan conegudes com All That Jazz i Razzle Dazzle.

A hores d'ara, i fins a finals de mes, Chicago és al Teatre Apolo de Madrid. Posteriorment, anirà a València, Málaga, Gijón, Valladolid, Salamanca, Saragossa, Sevilla... i Manresa.