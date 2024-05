El festival de Sant Fruitós celebrarà 30 anys amb el Cor i l’Orquestra del Liceu

Serà la «cirereta» del pastís d’aniversari. L’Orquestra i el Cor del Gran Teatre del Liceu visitaran per primer cop Sant Fruitós per cloure la trentena edició del Festival Internacional de Música Clàssica-Memorial Eduard Casajoana, que se celebrarà el mes de juliol a Món Sant Benet. Amb més d’un centenar de persones a l’escenari i en una de les seves escasses sortides, la formació interpretarà «una de les obres de referència de la literatura musical de tots els temps, el Rèquiem de Mozart», ha explicat avui la mezzosoprano manresana Mireia Pintó, ànima del certamen més veterà i l’únic dedicat exclusivament a la clàssica de la Catalunya central, en la presentació del festival.

Acompanyada de Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós (que va remarcar que és «el gran festival de Catalunya fet des del tros») i de Ferran González, gerent de Món Sant Benet, Pintó va subratllar les «complicitats» necessàries per tirar endavant tres dècades de festival -amb crisis econòmiques i pandèmia incloses- que va personalitzar en les institucions, els patrocinadors (alguns dels quals presents en la roda de premsa) i «el públic fidel» que els acompanya juliol rere juliol. Pintó va subratllar el paper de «prescriptor en formats artístics» d’un festival que ha esdevingut «un projecte amb personalitat pròpia» tot i remar «sovint a contracorrent» a través d’unes programacions de «qualitat» que han permès al públic escoltar «talent jove i artistes de llarga trajectòria». «Orgullosos d’una feina feta amb honestedat», agraïda i agraint, Pintó va subratllar el que vol que sigui aquesta edició: «especial i festiva».

EL PROGRAMA

El primer concert, el dijous 4 de juliol, servirà per celebrar l'aniversari amb una Gala d’òpera i musical on compartiran escenari les sopranos Tina Gorina i la moianesa Clara Renom (artista emergent d’aquesta edició que, va subratllar Pintó, interpretarà un dels rols protagonistes del futur musical Mar i Cel), amb el tenor Carles Cosías i el baríton Carles Daza, acompanyats al piano per Stanislav Angelov.

La Gala instrumental, el dijous 11 de juliol, reunirà a l’escenari artistes de renom internacional en format duets. Els pianistes Mark Solé Lerís i Frédéric Chauvel oferiran un repertori a quatre mans; el segon duet serà amb el violinista Michel Gershwin i la pianista Anna Tyshayeva; i tancaran la gala el pianista Georgi Mundroz i el clarinetista Roman Kuperschmidt.

«Agendat de fa dos anys», el tercer dels concerts, el dijous 18 de juliol, el protagonitzaran la soprano manresana Núria Rial i la mezzosoprano Mireia Pintó amb Vladislav Bronevetzky al piano, un concert intimista amb peces de Schumann, Saint-Saëns, Viardot o Dvorák.

I, finalment, el divendres 26 de juliol, l’Orquestra i el Cor del Gran Teatre del Liceu interpretaran el Rèquiem de Mozart, amb més d’un centenar de persones dalt de l’escenari. Amb el concertino Konstantin Bogdanoski, Natàlia Perelló (soprano), Cristina Tena (contralt), Nauzet Valerón (tenor), Dimitar Darlez (baix) i la direcció de Pablo Assante.

El festival té un pressupost de 70.000 euros, 25.000 més que l’any passat, dels quals el consistori n’aporta 30.000, 9.000 dels quals provenen d’una partida específica de la Diputació. Pintó va subratllar el suport, també, de la Fundació Catalunya-La Pedrera i tot l'equip de Món St. Benet, l'ICEC-Generalitat de Catalunya, i "tantes empreses privades, com Vilarnau i Tecnoconverting" i als patrocinadors que s'incorporen de nou com Nissan, Vital Immobles, Vilà Vila. I l'equip de la junta que promou el festival i que ella presideix, l'Associació Memorial Eduard Casajoana.