El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 16 € de descompte per veure Coralina, la serventa amorosa.

Coralina és la serventa de la mansió d’Ottavio, on va néixer i va ser criada “com una filla” al costat de l’hereu, el jove Florindo. Però ara el senyor Ottavio ha enviudat a una edat avançada i s’ha tornat a casar amb Beatrice, que mou tots els fils amb astúcia per tal que el seu propi fill, Lelio, sigui el destinatari de l’herència del vell. Ha aconseguit desterrar el jove Florindo de casa seva i Coralina, degradada a la condició de serventa d’últim nivell, ha decidit seguir-lo. Però, Coralina és lúcida i tossuda, i es fixarà com a missió restaurar la bona posició de Florindo davant del seu pare i el seu patrimoni. Així comença un teixit enredat d’estratègies i complicacions que desencadenarà fervors amorosos, pactes amb notaris, complots entre el servei i molts objectius entrecreuats en una història apassionada que convertirà el Kursaal en una festa… i en un gran embolic!

Dissabte 20 d'abril, a les 20 h Diumenge 21 d'abril a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.