Manresa viu un Sant Jordi esplèndid i torna a donar un dia de glòria als llibres

Els llibres i les roses van tornar a viure, ahir, el seu dia de glòria gràcies a un Sant Jordi que no tan sols s’enfronta a dracs i salva princeses, sinó que també, i sobretot, fa sortir gent al carrer. Ahir, més.

L’últim Sant Jordi que va caure en diumenge va ser el 2017. Després han passat moltes coses, com per exemple una pandèmia a tot el planeta. Ningú no sabia com respondria la gent en un altre Sant Jordi en diumenge i el segon sense restriccions de cap mena, sense pors. A Manresa va ser esplèndid, molt digne. Va ser un bon Sant Jordi, segons els llibreters i els autors locals consultats per Regió7.

L’eix Plana de l’Om, plaça de Sant Domènec, primer i segon tram del Pere III fins a la plaça d’Espanya amb Crist Rei inclòs, va ser una riuada de gent durant tot el dia. Sobretot al matí fins ben entrada l’hora de dinar, i a partir de primera hora de la tarda i, també, fins ben entrat el vespre. Van ser els moments en què era difícil passar pel mig del Passeig i remenar llibres. No era una missió impossible, però sí complicada. Una altra cosa era trobar els que un volia. Els llibres de Xavier Bosch i Gemma Ruiz es van esgotar a les principals llibreries.

Tranquil·lament

En caure en diumenge ningú no es va atrevir a vaticinar què podia passar: si la gent marxaria o si es concentraria en determinades hores. En un dia laborable, els llibreters ja saben quan se’ls acumula més la feina: a mig matí, quan la gent s’escapa del treball per donar un cop d’ull, i sobretot a la tarda-vespre. Ahir el que va passar ho va dictaminar el sentit comú: la gent va sortir de casa a passejar quan li va venir de gust, a badar a les parades, a comprar roses i llibres –si és que ja no els tenia– sense presses, relaxadament i, si es donava el cas, fer el vermut. I així va ser durant tot el dia.

Va ser un Sant Jordi «molt digne», va comentar ahir a aquest diari Antoni Daura, de la llibreria Parcir. «Hi havia l’amenaça que molta gent marxés, però és que molta gent s’ha quedat». Sí que va notar que el flux de visitants havia canviat. «Els dies entre setmana busquen forats per escapar-se». Ahir no va caldre.

Anna Roca, de la llibreria Papasseit, va comentar que no hi havia hagut el pic de visitants de l’any passat, quan semblava que tots es posessin d’acord per anar al Passeig al mateix temps. Ahir va ser un constant tot el dia, «el que ha permès fins i tot atendre’ls millor. Ha sigut un bon Sant Jordi», va dir.

De l’Abacus, Cesc Perpiñà va confessar que no s’esperaven que hi hagués tanta gent al Passeig tenint en compte que els darrers dies ja havien treballat molt a la llibreria i també havien assumit molts encàrrecs. Va afirmar que estaven vivint un molt bon Sant Jordi.

El primer de Marc Sierra, de la llibreria 2 de Piques, especialitzada en còmics. El que li va sorprendre, va dir, és que molta gent també va anar a la llibreria. «Pensava que vindrien més a la parada del Passeig».

El pati del Casino va acollir activitats culturals per als infants, i les parades d’entitats van ser les altres protagonistes d’un Sant Jordi que els permet visibilitzar-se.