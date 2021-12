Els gestors administratius de Catalunya van denunciar ahir que tres de cada quatre afectats per un ERTO encara esperen resposta de l’Agència Tributària sobre la rectificació de la seva declaració. En un comunicat, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius diu que, gairebé sis mesos després de finalitzar la campanya de la renda del 2021, aquestes rectificacions encara no s’han resolt, i la majoria són «a tornar», és a dir, favorables al contribuent, perquè van pagar de més o se’ls va tornar menys del que tocava. Segons els gestors administratius, prop del 70% de les declaracions de la renda de treballadors en ERTO s’havien presentat de forma incorrecta principalment per la falta de dades actualitzades per part del SEPE. «Molts dels errors encara no s’han solucionat, per la qual cosa creiem que aquesta situació es repetirà la propera campanya de la renda, a la qual es declararan les dades d’aquest any que està a punt d’acabar», diu el col·legi.