En el marc del Dia de la Dona, al programa d’avui d’Emprenedones tenim el perfil d’algú que ha fet el gran salt en tots els sentits. Cantant, actriu i ballarina, la Chanel Terrero és una artista 360ºC. La catalana, de 31 anys, va arribar a Olesa des de Cuba quan només tenia 4 anys. De ben jove va començar a fer ballet i quan tenia 16 anys es va traslladar a Madrid per començar a dedicar-se professionalment a les arts escèniques. Des de llavors no ha parat. Chanel ha estat artista en musicals com El Rey León, Mamma Mia i actriu en sèries populars com Gym Tony, Águila Roja o El Secreto de Puente Viejo.

La seva constància a l’hora de treballar i créixer com artista l'ha portat a conèixer el gran Steven Spielberg i formar part del cos de ball de Shakira als MTV Music Awards 2010. Ara l’olesana s’enfronta a un nou repte: Representar Espanya al certamen d’Eurovisió 2022. Coneixent tots aquests mèrits, sorgeix la pregunta: com s’aconsegueix arribar a ser coneguda en el món de les arts escèniques? La Chanel ens ho explica en el podcast d’avui, que es pot reproduir tant a Ivoox com a Spotify.