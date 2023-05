L’Agència Tributària obliga el ciutadà a presentar declaració per tots els moviments de mitjans de pagament, tant si es realitzen en territori nacional o a l’estranger, que superin determinades quantitats de capital.

Fa anys que Hisenda lluita contra el frau fiscal a Espanya. Per això, ha confeccionat diverses eines per combatre’l de la manera més òptima, per exemple, la limitació legal a les compres en efectiu o la vigilància sobre qualsevol mitjà de pagament realitzat dins o fora del territori nacional.

Mètodes de pagament a Espanya

L’Agència Tributària també adverteix que s’entendrà per moviment «qualsevol canvi de lloc o posició que es verifiqui a l’exterior del domicili del portant dels mitjans de pagament». Cal aclarir que per ‘mitjans de pagament’ entenem el paper moneda i la moneda metàl·lica, tan nacionals o estrangers, els mitjans de pagament al portador (xecs o ordres de pagament), les targetes prepagament no nominatives i les monedes amb contingut d’or del 90% com a mínim.

D’aquesta manera, qualsevol usuari ha de presentar la corresponent declaració tributària prèvia en els següents casos:

Si es fan moviments per territori nacional de mitjans de pagament per import igual o superior a 100.000 euros o en moneda estrangera.

Sortida o entrada en territori nacional de mitjans de pagament per import igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

Multa d’Hisenda

La no-declaració d’aquests mitjans de pagament està considerada una infracció greu. La sanció mínima és de 600 euros, i l’import màxim podrà arribar al 50% del valor dels mitjans de pagament utilitzats en l’operació. Hisenda ha explicat que les transferències bancàries no són objecte de declaració, tot i que la seva quantitat superi els 10.000 euros (o en moneda estrangera.)