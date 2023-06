Manresa es consolida com la ciutat de més de 50.000 habitants amb la taxa d'atur més elevada

Manresa és la ciutat gran de Catalunya amb la taxa d'atur més alta, amb el 12,69%. Aquesta és la dada del mes d'abril, l'última disponible a l'estadística de l'Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu de la Generalitat. Amb tot, la dada no és extraordinària: l'abril de l'any passat, Manresa ja figurava al capdamunt de les poblacions catalanes de més de 50.000 habitants amb la taxa d'atur més elevada. Llavors era del 13,93%.

Això situa la capital del Bages per sobre de ciutats com Reus (11,92% aquest abril), Santa Coloma de Gramenet (11,77%), Mataró (11,61) o Badalona (11,55%), les poblacions grans del país que van darrera de Manresa en la llista de la taxa d'atur més elevat. La dada contrasta amb la de ciutats com Sant Cugat del Vallès (5,1% de taxa d'atur aquest abril), Castelldefels (7,08%) o Barcelona (7,78%), les que tanquen el rànquing.

D'un abril a un altre, Manresa ha reduït en 1,24 punts percentuals la seva taxa d'atur. Una de les reduccions més elevades en el conjunt de ciutats grans catalanes en termes interanuals (per darrera de Sabadell (2,15 punts), Lleida (2), Reus (1,55), Santa Coloma de Gramenet (1,34) i Tarragona (1,3), però insuficient per eixugar prou atur com per treure-la de la primera posició de les ciutats amb més població activa desocupada.

La taxa per municipis

En el conjunt de municipis catalans, el de la taxa més elevada és Gisclareny, amb el 21,05%, però sobre una població activa molt minsa, amb només 3 aturats. Una dada poc representativa, doncs. Tanmateix, en les primeres posicions del conjunt de municipis en figuren de la Catalunya central amb més massa crítica de població activa, com Santa Margarida de Montbui (la 16a del país, amb el 15,16%), Cabrera d'Anoia (18a, amb el 14,68%), Vilanova del Camí (37a, amb el 13,05%) o Carme (40a, amb el 12,92%), totes a la comarca de l'Anoia. Marganell, amb 23 aturats i un 15,54% d'atur, és la primera bagenca del llistat, i la 14a del país.

Manresa, amb l'esmentat 12,69%, és el 42è dels 947 municipis catalans amb la taxa d'atur més elevada. Tant la taxa d'atur de la capital del Bages d'aquest mes d'abril, com també la de l'abril de l'any passat, es van situar molt per sobre de la mitjana catalana, que va ser del 9,06% aquest abril i del 9,93% l'abril del 2022.

La taxa per comarques

Per comarques, l’Anoia va tancar l’abril com la segona del país amb la taxa més elevada, amb l’11,09%, per darrera del Baix Penedès (13,28%). El Bages és la sisena, amb el 10,32%, amb la regió sud de la comarca (Castellbell i el Vilar, 10,47%; Marganell, 15,54%; Monistrol de Montserrat, 9,43%, el Pont de Vilomara, 9,53%; i Sant Vicenç de Castellet, 12,64%) amb registres també per damunt de la mitjana nacional. El Berguedà també es va situar per damunt de la mitjana del país, amb el 9,26%. En contrapunt, la Cerdanya és la tercera comarca de Catalunya amb menys percentatge d’atur, el 4,61%, per darrera de l’Aran (4,46%) i l’Alta Ribagorça (4,49%).

L’atur absolut el maig

Quant a l’atur absolut registrat corresponent al mes de maig, la Catalunya central va tancar amb un total de 23.670 persones registrades sense feina, 500 menys que a l’abril i 1.140 menys que el maig del 2022. Això suposa una retallada del nombre de persones registrades sense feina del 2,07% mensual i del 7,42% interanual. La rebaixa respecte de l’abril és inferior a la mitjana catalana (del -2,73%), però és més elevada comparada amb les dades del maig del 2022 (el 7,1% a Catalunya).

De fet, el mes de maig es repeteix la tendència iniciada el mes d’abril, quan també la reducció de l’atur mensual a la Catalunya central va ser inferior al del país, però va ser superior la diferència interanual.

Totes les comarques centrals va rebaixar l’atur el maig respecte del mes anterior, excepte la Cerdanya, que el va incrementar l’1,16%. Va destacar la rebaixa del Solsonès (-5,52%). Respecte del maig del 2022, la retallada va ser generalitzada a tot el territori central, excepte al Moianès, on es va incrementar el 2,05%. De fet, en aquesta comarca l’atur està augmentant en termes interanuals des del començament d’aquest 2023, i el nombre absolut (548 aturats) se situa gairebé en paral·lel al del passat mes de gener (550)