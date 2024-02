07·02·2024 13:48

Objectiu: bloquejar Barcelona

Les primeres marxes de tractors cap a Barcelona ja són a l’àrea metropolitana, on els Mossos i la Guàrdia Urbana avisen que hi haurà fortes afectacions de trànsit i recomanen desplaçar-se amb transport públic. Tractors i pagesos que els acompanyen en cotxe provinents de la Catalunya Central s’han unit a la columna de pagesos del Vallès a Mollet, i ja entren plegats cap a Barcelona seguint la C-33 i, comencen a entrar a la Meridiana. Per la mateixa via també es preveu l’entrada de la columna gironina. Les marxes de Ponent i Tarragona, el Penedès i l’Ebre passaran per l’A-2 per entrar per la Diagonal, on tenen previst aparcar. El sector portarà les seves reivindicacions al cor de Barcelona, i preveu reunir-se amb el president Pere Aragonès.