Estudien la creació d’una comunitat energètica a la Valldan

Un total de vint-i-quatre empreses del polígon de la Valldan van assistir dimarts, a la seu de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), a la la presentació d’un estudi per a la possible creació d’una comunitat energètica en aquest polígon. L’estudi ha estat elaborat per Km0.

Durant la sessió, el responsable de l’estudi va exposar els resultats extrets a partir de les dades de consum cedides per les mateixes empreses en les darreres setmanes. Aquestes xifres serviran perquè les empreses a títol individual, i també en conjunt, puguin analitzar el valor de consum i la necessitat aproximada de plaques fotovoltaiques per cobrir una part d’aquest consum, el potencial de megawatts segons les cobertes i les instal·lacions necessàries que farien falta en el cas que el projecte tiri endavant.

A més a més, es van donar a conèixer els detalls del funcionament de les comunitats energètiques, a partir d’alguns exemples ja existents a la Catalunya Central, així com també dades aproximades sobre el cost que tindrien les instal·lacions, els possibles sistemes de repartiment de l’energia, així com de la part organitzativa i de gestió administrativa.

Ara, les empreses interessades hauran de valorar els costos, beneficis i interessos per poder prendre la decisió d’iniciar o no el projecte de crear una comunitat energètica, una plataforma d’autoconsum compartit o algun altre sistema d’autoconsum.