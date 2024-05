L’ExpoBages arranca en remull però confiat de fer un bon cap de setmana

Si no volien aigua, dues tasses. O més de 20 litres per metre quadrat. I a sobre, calamarsa. L’ExpoBages no podria haver tingut una arrancada més accidentada que la d'aquest divendres a la tarda, quan a partir de 2/4 de 5 de la tarda, un xàfec dels de les primaveres d’abans, ha convertit el Passeig Pere III, nucli de la fira manresana, en un torrent. Amb paradistes corrent per salvar els mobles (literalment, en alguns casos) i plens de desesperança per haver malaguanyat un altre dia d’Expo. Perquè la pluja i la fira multisectorial de Manresa tenen alguna cosa íntima que les fa relacionar-se gairebé cada any. Aquest també, tot i que per a aquest cap de setmana ja no s’espera més aigua. Creuin els dits.

En qualsevol cas, la fira ha arrancat aquesta tarda. No al cent per cent, perquè encara hi faltava el motor firal: l’exposició de l’automoció, de la plaça Neus Català fins al Primer de Maig, i perquè no tots els paradistes tenien intenció d’obrir avui. Alguns ho han fet en remull, eixugant productes que havien rebut el patac d’aigua.

TecnoBages

El TecnoBages, la mostra i centre de contactes sobre tecnologia, a Sant Domènec, s'ha avançat, i ha continuat, al matí, la programació que havia encetat especialment dijous, amb una doble sessió professional. D’una banda, amb una formació per a empreses i emprenedors sobre com incoporporar la intel·ligència artificial generativa al negoci. De l’altra, amb un debat sobre com fer evolucionar el sector agroalimentari i com aplicar-hi noves eines tecnològiques per al seu desenvolupament. Aquest ha acollit presentacions de producte de Casa Amella, Raw Data i la nova ginebra "espacial" d’origen manresà Outer Gin. El tema, en els dos casos, era de gran interès i amb ponents i experiències de qualitat. Però al TecnoBages li falta encara atraure més professionals per omplir les carpes (enguany, les dues idèntiques; i elevades en una plataforma que ha evitat que es neguessin per l’aiguat de la tarda).

Taller de robots amb Lego en una de les carpes del TecnoBages / Oscar Bayona

A partir de la tarda i durant tot el cap de setmana, el TecnoBages passarà a pertànyer als més joves, als quals es vol potenciar la vocació tecnològica amb un ampli programa d’activitats lúdiques i tallers.Poc després del xàfec, l’Espai Descobreix ja tenia una bona colla d’infants muntant els seus propis robots Lego. Una experiència organitzada per la UPC, que traslladava a Sant Domènec una activitat que ja acostuma a organitzar a les seves instal·lacions.

A la resta de la fira, hi havia resignació pels efectes de l’aigua. L’estand d’Abacus (a tocar de Sant Domènec, que han hagut de tapar a correcuita amb plàstics) i un artesà de Vacarisses (que elabora peces de decoració de metall i a qui la tempesta ha fet malbé una de les seves dues carpes) eren dos dels negocis més castigats per la pluja. Una mica més amunt, a tocar de plaça Espanya, un paradista de Granollers que porta a la fira des de joguines fins a antiguitats maleïa el seu debut a l’ExpoBages.

Però no toca queixar-se de la pluja, en aquests temps de sequera. Qualsevol xàfec, benvingut sigui. Encara més, si després llueix el sol. Ni passada per aigua, la fira multisectorial, per l’interès visible dels paradistes i per la seva vocació de creixement tecnològic, no sembla notar el pas del temps. Almenys, del temps cronològic.

Domini Ambiental presenta a la fira marquesines fotovoltaiques

L’ExpoBages és una fira per donar a conèixer serveis i empreses, i per comprar productes artesans (de joieria o gastronòmics) que deixen, malgrat tot, un bon regust de boca firal. Però el seu interès més professional rau en els productes novedosos que les empreses locals aprofiten per mostrar en públic. És el cas de Domini Ambiental, una de les empreses del grup bagenc Aquacenter, que ahir ja tenia ubicada a l’alçada del Casino el que esdevindrà una de les sorpreses de la fira: una marquesina fotovoltaica que s’instal·la sense fonaments. Un projecte que s’adreça a les administracions i a les grans empreses i que els seus promotors presenten a la fira amb grans expectatives comercials.

Esteve Pintó, davant de la marquesina fotovoltaica, en ple muntatge al matí / Carles Blaya

L’invent, en què molt ha tingut a veure Esteve Pintó, director executiu d’Aquacenter, president de Pimec Catalunya Central i flamant Pollet d’Or de l’ExpoBages (que recollirà avui, a les 11 del matí, a la zona del TecnoBages). La seva empresa no tan sols presenta aquest producte sinó també l’associació que l’ha fet possible.

I és que la santpedorenca Domini Ambiental ha passat a ser un dels socis accionistes de la companyia catalana Urven Solutions, S.L., juntament amb el Grup Ondoan, una empresa basca que forma part de la Corporació Mondragón.

La col·laboració (de fet, Domini Ambiental i Mondragón han adquirit accions d’Urven) permet que la vocació mediambiental de la santpedorenca (especialitzada en la distribució de materials pel sector de l’aigua i en projectes a l’entorn de les energies renovables, entre elles l’energia solar fotovoltaica, l’aerotèrmia i la geotèrmia) creui interessos amb Urven Solutions, nascuda a l’Ametlla del Vallès, i que és experta en el disseny i industrialització d’elements per a la integració de les energies renovables, principalment mitjançant marquesines solars que destaquen per la seva facilitat d’instal·lació.

La marquesina, a la tarda, ja totalment muntada / Oscar Bayona

Amb aquest acord, formalitzat el passat mes de març, neix un nou projecte empresarial, que permet a Domini Ambiental «diversificar la seva activitat en l’àmbit de l’eficiència energètica i posicionar-se en aquest nou nínxol de mercat amb gran potencial i expectatives de creixement», segons expliquen fonts de la santpedorenca.

En els primers dos mesos d’aliança, el consorci ja ha aconseguit ofertes per valor de 10 milions d’euros, i té la mirada posada tant en el territori espanyol com en l’estranger, especialment al Marroc, explicava ahir Esteve Pintó. L’empresa preveu tancar aquest 2024 amb 1 milió d’euros facturats, i triplicar-los el 2025.

Casa Amella promou Aquafaba, el substitut vegetal a la cuina de l’ou

Casa Amella va néixer a Castellterçol fa dues dècades i després d’un pas per Moià des de fa vuit anys opera des d’Artés. A la seva fàbrica, on treballen una vintena de persones, s’elabora, entre d’altres productes Aquafaba, un substitut vegetal de l’ou, sense al·lèrgens, que permet cuinar truites, pastisseria o fer còctels. Ahir es va donar a conèixer aquest producte en el marc del TecnoBages, en una jornada sobre agroalimentació i noves tecnologies.

Dani Amella, amb el seu Aquafaba i salses elaborades a Artés / Carles Blaya

Casa Amella, que elabora unes 150 referències, entre cremes de verdues, llegums cuits, salses i sucs de fruita, va començar a produir Aquafaba, el suc de la cocció de cigrons, fa cinc anys. És un projecte pioner, assegura Dani Amella, a Catalunya, i que a Europa només té competència a Anglaterra. L’anomenat «caldo màgic», atès el seu elevat nivell de proteïnes, el ven Casa Amella arreu del continent (França, Holanda, Suïssa, Àustria, Alemanya) i ara també ha trobat clients australians.

De difícil elaboració, apunta Amella, l’empresa produeix anualment 1.800 pots de 250 ml. Cal, abans, coure muntanyes de cigrons, «tarragonins i de la resta de la península», per donar com a resultat un caldo molt útil també per al sector de la cosmètica. L’empresa factura uns dos milions d’euros, i destina el 10 del producte % a l’exportació. n