Quan els beneficis es converteixen en una estratègia d’‘engagement’
Durant anys, parlar de compensació a les empreses va ser gairebé sinònim de salari. Avui, però, el debat ha canviat
Berta Colomer
En un mercat laboral tensionat, marcat per noves prioritats vitals i una relació diferent amb la feina, el veritable diferencial rau en com les organitzacions cuiden, acompanyen i connecten amb les persones que en formen part. En aquest terreny, els beneficis socials i la retribució flexible han passat de ser un extra a ocupar un lloc central en l’estratègia empresarial.
Edenred és un dels actors que millor representa aquesta evolució. Amb una trajectòria de gairebé cinc dècades a Espanya, la companyia s’ha consolidat com una plataforma digital multisolucció especialitzada en beneficis socials i employee engagement, acompanyant les empreses en la construcció de propostes de valor més competitives, flexibles i alineades amb les expectatives reals del talent.
Solucions pioneres a un ecosistema de valor
La història d’Edenred està estretament lligada a una fita que va marcar un abans i un després en la manera d’entendre la compensació: la creació de Ticket Restaurant® a França, l’any 1962. Aquella iniciativa va introduir una nova manera de donar suport a la manutenció diària dels professionals, combinant avantatges fiscals, simplicitat d’ús i un impacte directe en el poder adquisitiu.
Dècades més tard, aquest esperit pioner continua present. Ticket Restaurant®, avui completament digitalitzat i adaptat als nous hàbits de consum i a criteris de sostenibilitat, continua sent un dels beneficis més valorats pels professionals. Però Edenred ha anat molt més enllà. La seva proposta ha crescut fins a configurar un ecosistema que integra solucions d’alimentació, mobilitat, conciliació, incentius i benestar, creant connexions de valor entre empreses, equips i una àmplia xarxa de partners.
L’engagement, més enllà del salari
Al centre d’aquesta evolució hi ha una idea clara: el compromís no es compra, es construeix. L’employee engagement s’ha convertit en un factor decisiu per a aquelles organitzacions que aspiren a ser sostenibles i atractives a llarg termini. I aquest compromís s’alimenta de solucions que impacten de manera tangible en el dia a dia de les persones.
Beneficis com Edenred Movilitat, orientat a facilitar els desplaçaments a la feina de manera més eficient i sostenible, o Edenred Guarderia, que dona suport a la conciliació en una etapa vital clau, responen a necessitats concretes que influeixen directament en la qualitat de vida. Aquesta aproximació permet a les empreses dissenyar polítiques de compensació més humanes i personalitzades, adaptades a diferents perfils, moments vitals i models de treball.
Edenred Flex, l’eix del model 360º
Si hi ha una solució que sintetitza aquesta visió, és Edenred Flex. Concebuda com una plataforma digital de gestió de la retribució flexible, actua com el cor del model 360º d’Edenred. Des d’un únic entorn, les companyies poden configurar, administrar i comunicar els seus plans de beneficis de manera àgil i segura, mentre que els professionals gestionen les seves opcions amb autonomia i senzillesa.
Aquesta centralització no només simplifica l’operativa, sinó que converteix la retribució flexible en una eina estratègica per a les àrees de People, Finances i Direcció. No és casual que al voltant del 75 % de les solucions d’Edenred estiguin directament vinculades a aquest àmbit: la companyia ha construït el seu lideratge sobre un profund coneixement normatiu, fiscal i tecnològic que li permet acompanyar les empreses amb solvència i visió de llarg termini.
L’assegurança de salut, una evolució coherent
La incorporació de l’assegurança mèdica a Edenred Flex representa un pas natural en aquesta trajectòria. Desenvolupat en col·laboració amb iSalud, experts en assegurances mèdiques, aquest nou servei amplia l’abast de la plataforma i reforça el seu enfocament en el benestar integral del talent.
A través d’Edenred Flex, les empreses poden oferir als seus equips la possibilitat de contractar i gestionar la seva assegurança de salut —així com la dels seus familiars— des de la mateixa plataforma que la resta de beneficis. Les diferents modalitats disponibles, com ara quadre mèdic, reemborsament o productes ambulatoris, permeten adaptar la cobertura a necessitats diverses, mantenint sempre una gestió centralitzada i senzilla.
Més enllà de l’operativa, l’atractiu de l’assegurança mèdica dins la retribució flexible rau en el seu impacte econòmic. L’exempció de l’IRPF de fins a 500 euros per persona i any, aplicable també al cònjuge i als fills, millora el poder adquisitiu sense incrementar el cost salarial per a l’empresa, reforçant el valor percebut del benefici.
El que diu el talent
Les dades confirmen que aquesta aposta respon a una demanda real. L’Estudi sobre Benestar i Salut Laboral a Espanya 2025 elaborat per Edenred revela que el benestar guanya pes entre els professionals: un 25,7 % ja el considera un factor clau. Entre els beneficis de retribució flexible més valorats destaquen l’assegurança mèdica (30,1 %), Ticket Restaurant® (20,5 %) i les ajudes a la mobilitat (20 %).
Tanmateix, l’estudi també assenyala una bretxa significativa: només el 43 % del talent a Espanya té accés a plans de retribució flexible. Una dada que subratlla el marge de creixement existent i la necessitat de plataformes capaces de facilitar-ne la implantació i la gestió de manera eficient.
Una proposta alineada amb el futur del treball
Amb oficines a Madrid i Barcelona i un equip de més de 130 persones a Espanya, Edenred ha sabut evolucionar sense perdre la seva essència. El seu model no es basa en la suma de productes, sinó en una visió integrada en què tecnologia, dades i experiència d’usuari es combinen per donar resposta als reptes actuals del mercat laboral.
Edenred Flex actua així com un hub des del qual les empreses poden desenvolupar estratègies de beneficis i engagement més sòlides, adaptables i centrades en les persones. Una proposta que connecta passat, present i futur, i que consolida Edenred com un dels actors clau en la transformació de la compensació i el benestar a les organitzacions.
