AD Singulars Interiors: més de vint anys transformant espais únics des de Berga
L'empresa berguedana crea ambients exclusius, funcionals i adaptats a la mida de cada client
Convertir una idea en un espai que emocioni, funcioni i perduri en el temps és un procés que requereix creativitat, experiència i ofici. Aquesta és, precisament, la filosofia que ha convertit AD Singulars Interiors en una empresa de referència al Berguedà en els àmbits de l’arquitectura, l’interiorisme i la fusteria a mida.
Amb seu a Berga i més de vint anys de trajectòria, l’empresa ha consolidat un model de treball basat en el servei integral, acompanyant cada client des de la primera conversa fins a l’execució final del projecte. Un recorregut que permet donar resposta tant a reformes d’habitatges particulars com a projectes comercials, hotelers, de restauració o residencials, sempre amb una mirada personalitzada.
Un servei global, de la idea a la realitat
Des de la seva fundació, el novembre del 2003, AD Singulars Interiors ha desenvolupat una manera d’entendre el disseny que va molt més enllà de l’estètica. Cada projecte parteix de les necessitats, els hàbits i la personalitat dels seus clients per crear espais pensats per viure’ls. L’equip treballa totes les fases del procés arquitectònic i d’interiorisme, des del desenvolupament del concepte inicial fins a la direcció i materialització de l’obra.
Per a AD Singulars Interiors, decorar no significa únicament escollir mobiliari o combinar colors. L’objectiu és crear espais càlids, funcionals i amb personalitat, capaços de transmetre benestar i convertir-se en escenaris del dia a dia. Cada projecte busca un equilibri entre les tendències actuals i la durabilitat dels materials, apostant per solucions que mantinguin la seva vigència amb el pas dels anys. La llum, les textures, la distribució dels espais i els acabats s’integren per construir ambients elegants, confortables i plenament adaptats a cada estil de vida.
El taller, el valor diferencial
Un dels grans trets distintius de l’empresa és disposar d’un taller propi de fusteria, autèntic cor creatiu del negoci. És aquí on les idees es converteixen en peces úniques, fabricades completament a mida per adaptar-se a cada projecte.
Aquest control directe sobre la producció permet crear mobiliari exclusiu i solucions personalitzades amb un alt nivell d’acabat, combinant la tradició artesana amb les tècniques més actuals. La fusteria deixa així de ser un servei complementari per convertir-se en una part essencial del procés creatiu.
La filosofia d’AD Singulars Interiors parteix de la convicció que cada espai té una història per explicar. Per això, cada projecte es planteja com una combinació entre creativitat, funcionalitat i sensibilitat, on cada element respon tant a criteris estètics com pràctics. La distribució dels espais, el disseny del mobiliari, la il·luminació o la selecció dels materials formen part d’un conjunt pensat perquè bellesa i funcionalitat vagin de bracet.
Amb una trajectòria consolidada i una clara aposta per la qualitat, AD Singulars Interiors, ubicat al número 4 del carrer Francesc Macià de Berga, continua treballant amb la mateixa vocació dels seus inicis: transformar espais en llocs únics on el disseny, el confort i la funcionalitat conviuen de manera natural.
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