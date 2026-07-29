Grup Lymet: més de tres dècades impulsant el talent i els serveis essencials
Amb prop de 800 professionals, s’ha consolidat com un referent en manteniment d’instal·lacions elèctriques, obra civil i mineria amb una clara aposta pel talent, la formació i el creixement professional
Grup Lymet va néixer l’any 1989 arran de la reconversió de Carbones de Berga S.A., amb la voluntat de donar continuïtat laboral als darrers miners de la comarca del Berguedà. Des d’aleshores, la companyia ha sabut adaptar-se als canvis del mercat gràcies a la seva capacitat de transformació, flexibilitat i resiliència, fins a consolidar un equip format per prop de 800 professionals amb presència arreu de Catalunya i també a la resta de l’Estat.
La missió de Grup Lymet és oferir solucions integrals en els àmbits de l’energia, l’obra civil i la mineria, generant un valor sostenible i tangible per als seus clients, les persones treballadores i la societat. Tot plegat sota uns valors que defineixen la seva manera de treballar: la seguretat, el treball en equip, el compromís, l’ètica, la perseverança i el desenvolupament continu.
La seva principal activitat se centra en el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica de mitjana i baixa tensió, on és un dels principals contractistes d’Endesa a Catalunya. Actualment, dona servei a Barcelona ciutat, el Vallès Occidental i la Catalunya Central, cobrint les comarques del Berguedà, la Cerdanya, el Bages, Osona, l’Anoia i el Ripollès.
L’elevat grau d’especialització i el talent dels professionals que integren Grup Lymet han convertit l’empresa en un referent en el manteniment d’instal·lacions elèctriques. Entre els seus clients hi ha organismes i infraestructures de primer nivell com l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Adif, Aigües Ter-Llobregat, BIMSA, l’Institut Català de la Salut o Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), entre d’altres.
Una activitat essencial per al conjunt de la societat
En un context de transformació energètica i d’augment de la demanda d’infraestructures, Grup Lymet desenvolupa una activitat essencial per al conjunt de la societat i ofereix oportunitats professionals estables en un sector amb un gran recorregut de futur. Per aquest motiu, l’empresa continua incorporant persones amb actitud, compromís i ganes d’aprendre un ofici amb alta demanda. La companyia aposta per la formació interna, el desenvolupament professional i la promoció del talent, oferint un entorn de treball proper, dinàmic i orientat al creixement.
Un ofici amb futur
Formar part del Grup Lymet permet aprendre un ofici amb futur gràcies a una formació pràctica des del primer dia i participant en projectes reals; treballar en equip en un entorn proper, dinàmic i compromès amb les persones; desenvolupar la teva carrera professional amb estabilitat, oportunitats de promoció i un projecte de futur i formar part d’un servei essencial per a la societat i contribuint a garantir el funcionament d’infraestructures imprescindibles.
Grup Lymet reivindica el valor del seu equip humà i posa de manifest que el manteniment de les infraestructures elèctriques va molt més enllà de la vessant tècnica. El sentiment de pertinença, la formació contínua, la seguretat i el bon ambient laboral són alguns dels aspectes que els mateixos professionals identifiquen com els principals motius per formar part d’una empresa que continua creixent en un sector estratègic i imprescindible. En definitiva, és una oportunitat per als professionals que volen incorporar-se a un projecte sòlid, amb estabilitat laboral, formació interna i oportunitats de futur.
«He descobert molt més que una feina»
El compromís amb les persones és un dels pilars sobre els quals LYMET ha construït el seu creixement durant els darrers anys. Especialitzada en el manteniment de xarxes elèctriques de mitjana i baixa tensió, l’empresa destaca no només per la seva activitat en un sector essencial, sinó també per l’ambient de treball, les oportunitats de desenvolupament professional i la importància que atorga a la seguretat i al treball en equip.
Les experiències dels mateixos treballadors són el millor reflex d’aquesta realitat. Un dels professionals explica que, quan es va incorporar a l’empresa, desconeixia què s’hi trobaria, però que amb el temps «he descobert molt més que una feina». «He trobat un equip de companys que sempre està disposat a donar un cop de mà i un ambient on el treball en equip és una realitat en el dia a dia», assegura. També posa en valor la transcendència de la tasca que desenvolupen diàriament. «M’agrada saber que la feina que fem a la xarxa elèctrica és important i que cada dia contribuïm perquè milers de persones tinguin un servei essencial. Cada jornada és diferent, sempre hi ha nous reptes i això fa que no deixis mai d’aprendre», afirma.
De fet, anima aquelles persones que busquen una nova oportunitat laboral a fer el pas. «Si estàs buscant una feina on et sentis útil i puguis créixer professionalment, crec que LYMET és una molt bona oportunitat. Jo hi he trobat un lloc on treballar a gust, i això avui dia té molt valor», conclou.
Una visió similar comparteix un altre membre de la plantilla, que destaca el moment d’expansió que viu la companyia. Segons explica, «LYMET actualment està portant el manteniment com a contractista d’ENDESA. És una empresa en evolució constant, amb ganes de créixer i de fer bé les coses, compromesa amb el treballador, la producció i, sobretot, amb la seguretat per garantir el servei, en aquest cas del subministrament elèctric».
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