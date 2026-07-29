Paulig, oportunitats globals amb arrels al Berguedà
Amb una forta vinculació amb la comarca i la dimensió d’un grup internacional, Paulig ofereix un entorn de treball que aposta per la seguretat, el benestar, la diversitat, la innovació i el desenvolupament de les persones
El Berguedà ha consolidat al llarg dels anys un teixit industrial i empresarial que continua generant activitat, ocupació i perspectives de futur. Dins d’aquest entorn, el polígon industrial de La Valldan té un paper clau: més enllà d’acollir empreses i centres productius, s’ha consolidat com un dels motors econòmics de la comarca i com un espai des d’on és possible créixer professionalment sense haver de marxar-ne.
Paulig forma part d’aquest teixit i contribueix tant a fer visibles les sortides professionals que ja hi ha a la comarca com a crear nous llocs de treball. Amb centres productius a Berga i Puig-reig, la companyia combina unes arrels profundament locals amb els recursos, el coneixement i les possibilitats de desenvolupament pròpies d’un grup alimentari internacional.
Aquesta combinació permet que professionals de perfils molt diversos puguin construir la seva trajectòria dins del sector alimentari i, alhora, participar en projectes amb projecció global.
Créixer sense haver de marxar de la comarca
Des de les instal·lacions de Berga i Puig-reig s’elaboren snacks de blat de moro, aperitius, crispetes de microones i altres solucions alimentàries que arriben a més de 70 països. Aquesta projecció internacional també es reflecteix en les oportunitats professionals que ofereix Paulig, que van molt més enllà de l’activitat productiva i inclouen àmbits com el manteniment, la qualitat, la seguretat alimentària, l’enginyeria, la logística, la cadena de subministrament, la recerca i el desenvolupament, els recursos humans, l’administració o la gestió comercial.
Aquesta diversitat de perfils permet que persones joves que volen iniciar o consolidar la seva trajectòria, professionals amb experiència i persones de diferents procedències puguin trobar-hi un entorn on aprendre, aportar valor i continuar avançant. Els valors de la companyia, com mantenir la curiositat, buscar l’excel·lència i créixer plegats, reforcen aquesta manera de treballar, basada en la col·laboració, l’aprenentatge compartit i el desenvolupament de cada persona.
En aquest marc, la diversitat d’experiències, orígens i punts de vista enriqueix els equips i contribueix a construir un entorn laboral just i inclusiu, on tothom pugui desenvolupar el seu potencial, sentir-se part del projecte i construir una trajectòria de futur.
Així, Paulig esdevé una porta d’entrada al sector alimentari i una oportunitat per créixer professionalment des del Berguedà amb projecció internacional.
La seguretat, una responsabilitat compartida
La seguretat i el benestar de les persones són dos pilars fonamentals de la cultura de Paulig. Per això, la companyia treballa de manera constant en la prevenció de riscos, la formació del personal i el manteniment de les instal·lacions, amb l’objectiu d’oferir unes condicions de treball segures en totes les àrees.
Aquest compromís es tradueix en protocols clars, simulacres periòdics, formació específica per a cada lloc de feina i una revisió continuada dels equipaments. També inclou l’ús correcte dels equips de protecció individual, una senyalització adequada dels espais i la detecció anticipada de possibles riscos.
A Paulig, la prevenció forma part del dia a dia i implica totes les persones de l’organització. Conèixer les pautes d’actuació, comunicar qualsevol situació de risc i treballar amb rigor són responsabilitats compartides que contribueixen a protegir el conjunt dels equips. Aquesta manera d’entendre la seguretat va més enllà del compliment de la normativa. L’objectiu és integrar-la en totes les decisions, revisar els processos de manera continuada i avançar cap a una cultura cada vegada més preventiva, responsable i compromesa amb les persones.
Innovació alimentària amb impacte local
Paulig vol contribuir a impulsar una cultura alimentària més sostenible i beneficiosa per a les persones i el planeta. Aquesta ambició es concreta en el desenvolupament de nous ingredients, formats i processos, però també en una gestió més responsable dels recursos i de l’activitat industrial.
La companyia promou iniciatives vinculades a l’eficiència energètica, la reducció d’emissions, l’aprofitament de subproductes alimentaris i la creació de propostes vegetals. Aquest compromís combina la tradició industrial, el coneixement local i la capacitat d’innovació en un projecte que genera activitat econòmica, ocupació i noves oportunitats per al Berguedà, i que permet a Paulig continuar avançant, des de La Valldan i el conjunt de la comarca, al costat de les persones i del teixit empresarial local.
Apostar pel futur de l’alimentació també vol dir crear oportunitats perquè el talent pugui créixer, assumir nous reptes i projectar-se internacionalment sense haver de marxar del Berguedà.
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