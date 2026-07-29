Unitecno: enginyeria, innovació i qualitat industrial
L’empresa familiar, que compleix 30 anys, s’ha consolidat com un referent en la fabricació de filtres i recipients a pressió per als sectors energètic, petroquímic i industrial, amb projectes internacionals de referència
Fa trenta anys, Unitecno era un petit despatx de Barcelona des d’on el seu fundador distribuïa equips industrials per a grans fabricants. Tres dècades després, l’empresa familiar s’ha convertit en una companyia amb una sòlida projecció internacional, una planta de fabricació pròpia al polígon de La Valldan de Berga i una clara especialització en el disseny i la fabricació de filtres industrials, recipients a pressió i vàlvules.
Després d’anys representant fabricants de referència dels sectors de l’energia, la química, la petroquímica i l’enginyeria, l’empresa va decidir fer un pas estratègic: fabricar els seus propis equips. Per això, l’any 2016 va posar en marxa la fàbrica a La Valldan. «Va sortir l’oportunitat i va ser tot un reptes», explica el CEO de la companyia, Lluís Zanuy. Aquella decisió ha permès a Unitecno controlar íntegrament el procés productiu, incrementar la flexibilitat i adaptar-se millor als requisits tècnics de cada projecte.
Avui, tot i que manté seu a Barcelona, totes les fases de fabricació es desenvolupen a les instal·lacions de Berga: des de l’enginyeria i el disseny fins al subministrament de materials, la soldadura especialitzada, el mecanitzat, els assajos no destructius, la inspecció, la pintura, la protecció superficial i la logística final.
L’enginyeria, el gran valor diferencial
Si hi ha un element que defineix la filosofia d’Unitecno és la seva aposta per l’enginyeria com a factor de competitivitat. L’empresa no es limita a fabricar equips industrials, sinó que desenvolupa solucions tècniques completament personalitzades per a projectes d’elevada complexitat. Els clients no compren només un filtre o un recipient a pressió. Compren enginyeria, documentació, traçabilitat, qualitat i la garantia que tot complirà les especificacions més exigents.
Aquest enfocament permet a la companyia treballar per grans empreses com Iberdrola, Repsol, Moeve, Endesa o Dow Chemical, i també participar en projectes EPC (Engineering, Procurement & Construction) de gran envergadura. Entre els seus projectes de referència destaquen les centrals termosolars Kathu, Ilanga i Shagaya.
Per al CEO d’Unitecno, el futur implica continuar reforçant aquesta capacitat tècnica. Per això, un dels seus principals objectius és, segons Zanuy, «no només fabricar equips industrials, sinó generar valor a través de l’enginyeria. Com més complex és un projecte, més opcions tenim de ser competitius».
Cada equip que surt de la planta de Berga és únic. Tot comença amb una especificació tècnica que, a través del treball dels enginyers, es transforma en un producte completament personalitzat «i això és el nostre punt fort», apunta. Segons el CEO,«convertim un disseny en una realitat. Sobre el paper tot sembla perfecte, però és durant la fabricació quan apareix la màgia. Cal trobar solucions, adaptar-se i construir un equip estable que funcionarà durant trenta o quaranta anys».
Aquest procés inclou un exhaustiu control de qualitat en totes les fases de producció. Des de la verificació dels materials fins als assajos finals, cada equip és sotmès a rigorosos controls per garantir-ne la fiabilitat i la seguretat. «La qualitat és el nostre repte diari i la millor manera de fidelitzar els clients», resumeix.
A més de la fabricació, Unitecno ofereix un servei tècnic integral que inclou manteniment en planta i en taller, reparació de vàlvules, filtres i cistelles, com també la gestió de recanvis, amb l’objectiu d’allargar la vida útil dels equips i assegurar-ne el màxim rendiment.
Del Berguedà al món
Tot i que la seva producció es concentra íntegrament a Berga, entre el 70 i el 80% dels equips fabricats per Unitecno tenen com a destinació mercats internacionals. L’empresa treballa per grans enginyeries espanyoles que desenvolupen projectes arreu del món i ha tingut una gran acollida en mercats de països com Alemanya, Dinamarca, Suècia i Finlàndia.
Per a Zanuy, aquest recorregut demostra el potencial industrial del territori. «Des del Berguedà podem desenvolupar tecnologia, fabricar equips d’alta complexitat i competir amb qualsevol empresa del món. Aquí hi ha futur i capacitat de competir», afirma.
Compromís amb el territori i amb les persones
L’arrelament al Berguedà forma part de la identitat d’Unitecno. Sempre que és possible, l’empresa aposta per proveïdors de proximitat i contribueix a generar ocupació industrial qualificada a la comarca. Però el seu compromís va més enllà de l’activitat econòmica.
«Nosaltres triem persones, no només perfils professionals. En una empresa petita les relacions personals són fonamentals», explica el CEO. Per aquest motiu, busquen gent implicada, que senti el projecte com a propi i que contribueixi a construir un bon equip. Aquesta manera d’entendre les relacions també s’estén als clients i als proveïdors. La confiança, la proximitat i la col·laboració són, segons Zanuy, la base sobre la qual s’ha construït el creixement de la companyia durant aquestes tres dècades.
Amb trenta anys d’història, Unitecno Engineering Solutions afronta una nova etapa marcada per la incorporació de talent, el reforç del seu departament d’enginyeria i la consolidació de la seva presència internacional. Sense perdre l’essència d’empresa familiar, la companyia continua demostrant que des del Berguedà és possible crear indústria d’alt valor afegit, competir als mercats més exigents i portar tecnologia desenvolupada a casa nostra a qualsevol racó del món.
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