El Govern no renovarà els concerts a les escoles que segreguen per sexe de les etapes d'infantil, ESO i estudis postobligatoris -batxillerat i formació professional- de cara al pròxim curs. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray aquest dimarts. La decisió afectarà onze centres que encara separen els nens de les nenes. No hi ha cap centre afectat de segon cicle infantil. L'executiu va intentar no renovar els concerts a primària per al curs 2020-21, però el TSJC va suspendre la denegació, va acceptar les mesures cautelars sol·licitades pels centres i va establir la renovació del concert per sis cursos escolars més. Gonzàlez-Cambray creu que ara el Departament té "més cobertura jurídica" per executar aquesta decisió.

Aquestes són les 11 escoles catalanes que perdran el concert educatiu:

Col·legi Canigó (Barcelona) Col·legi Bell-lloc (Girona) Institució Les Alzines (Girona) Col·legi Pineda (l’Hospitalet de Llobregat) Col·legi Xaloc (l’Hospitalet de Llobregat) Institució Lleida (Lleida i Alpicat) Escola Campjoliu (l’Arboç) Institució Tarragona (Reus) Institució La Vall (Bellaterra) Institució La Farga (Sant Cugat del Vallès) Viaró Global School (Sant Cugat del Vallès)

Per retirar el concert als centres que segreguen per sexe, Educació aplica l’article 43.1.d de la llei d’educació de Catalunya. Segons aquest article, els centres que prestin el Servei d’Educació de Catalunya han de complir el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha de ser objecte d’atenció preferent.