Carlos Carrizosa: "La dependència de Feijóo de Junts el pot fer pensar a fer concessions al separatisme"

Cs ha dissenyat una campanya centrada en Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, però el pols independentista ha disminuït i ERC i Junts pacten ja amb el PSOE al Congrés. No creu que l’independentisme se centra ara en el carril del pragmatisme i que ha abandonat la via unilateral?

El mateix independentisme, no ho dic jo, diu que no renuncia a una via unilateral i ho subordina tot a les concessions que pugui anar rebent, fins i tot la d’un referèndum. L’independentisme no només no ha baixat, sinó que està pensant, gràcies a Sánchez, que pot obtenir noves fites en les seves peticions.

No creu que la crispació que hi havia als carrers ha disminuït?

L’independentisme ha fet un retrocés tàctic, però es prepara per tornar a assestar un altre cop a la democràcia. Ningú ha demanat perdó. Han sigut amnistiats per set vots i amb aquesta amnistia han revalidat el seu relat fals que diu que són objecte de repressió. Vostè em diu que no estan cremant els carrers, bé, ja els van cremar el 2019. Els responsables han fugit a Suïssa, com el senyor [Ruben] Wagensberg o la senyora Marta Rovira, i ara estan intentant que això no s’investigui.

Sánchez s’ha posat en aquesta situació per haver pactat amb els independentistes?

Sens dubte que sí, ha lligat el seu futur polític a gent que no actua dins de les normes de la democràcia. A Cs ens presentem amb la claríssima voluntat que el separatisme tingui la consideració democràtica que es mereix: zero, un, dos o tres. I [Alberto Núñez] Feijóo es va haver de pensar 24 hores si el text de l’amnistia que li donaven era bo i va considerar Puigdemont un polític respectable i Junts un partit seriós. Ens fa témer la dependència de Feijóo dels vots de Junts, que pot fer-li pensar a fer concessions al separatisme. D’aquí venen els dubtes que ha tingut el PP a l’hora de nomenar un candidat que no fos incòmode per a Puigdemont.

Cs va guanyar les eleccions del 155 i pot desaparèixer amb l’aprovació de l’amnistia. El seu projecte és procés?

Cs no va néixer pel procés, va néixer per la necessitat d’un partit constitucionalista a Catalunya que defensés tots els ciutadans que no accepten la imposició d’una identitat capitulada per part dels poders públics catalans.

En la seva visita a Argelers divendres, per què no va aprofitar per parlar amb Puigdemont?

No tinc res a parlar amb ell fins que no pagui pels seus delictes.

Si depèn de Cs que governi Salvador Illa o Puigdemont, cedirà els seus vots al PSC?

Hem firmat un compromís per escrit de lleialtat amb el nostre electorat, i l’hem passat a la resta de partits no separatistes, en què ens comprometem que ningú arribi al poder amb els vots del separatisme. Si seguim amb els tripartits o amb els pactes del Majestic, seguirem igual.

No ha respost si cediria els seus vots a Illa.

Si Illa es recolza en el separatisme, no el recolzarem. És la nostra línia vermella.

Catalunya mereix un sistema de finançament singular?

No, necessitem un finançament suficient, com tot el món. Nosaltres no som més guapos, més alts ni més rossos que la resta de les comunitats autònomes. Catalunya recapta moltíssims impostos, més que cap lloc d’Espanya, però s’ho gasten en traques, en el procés, a la televisió autonòmica més cara d’Espanya i en subvencions a mitjans de comunicació perquè siguin òrgans de difusió de propaganda.

I el País Basc?

Allà hi ha una disposició a la Constitució que l’hi ha garantit. És un sistema amb què no estem d’acord, però que acatem perquè és constitucional.

Va dir fa uns dies que amb el seu partit augmentaria l’ús social de català perquè "el faria més simpàtic". Què proposa?

No imposar el català a les escoles, com es fa des de fa tants anys, i erradicant la llengua materna de la majoria dels alumnes catalans. Ens sembla sectari. Després la joventut creix amb el ressentiment que la seva pròpia llengua sembla tractada com una llengua de segona per les institucions. Nosaltres volem que a les escoles s’utilitzin les dues llengües amb la normalitat amb què les utilitzem als carrers. El bilingüisme és la riquesa de Catalunya.

Creu que el català està en perill?

En absolut. Va durar al llarg de la dictadura de Franco, en què el català estava absolutament posposat i erradicat en l’educació. Fixi’s com d’injust és el que feia Franco, que pensava que la llengua de la nació espanyola ha d’estar a les escoles i ara pensem que un país: una escola i l’escola en català, que més o menys, escolti, no hi ha tanta diferència.

Què ha fet malament Cs perquè les enquestes no li donin representació?

Esperem batre les enquestes, tal com vam fer el 2006, quan no ens donaven entrada al Parlament, i hi vam entrar, o el 2010 o el 2017. Les enquestes a vegades fallen. ¿Errors? No hem sabut posar en valor, probablement, la nostra incorruptibilitat, que hem portat modernitat a la política i que hem pogut governar en algunes comunitats autònomes amb el PP i en ajuntaments amb el PSOE.

Si Cs no obté representació, desapareixerà com a partit?

El nostre partit l’aconseguirà, la representació.