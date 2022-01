Un Txuri Urdin ordenat i amb les idees clares va derrotar el Puigcerdà en el primer partit de l’any després de les vacances. Tot i conservar el liderat, els ceretans hauran de retrobar el ritme competitiu per evitar que el Jaca (2-1 al Majadahonda) els atrapi, en un inici del 2022 on els esperen diversos desplaçaments complicats.

Els donostiarres van desbordar l’escassa intensitat del Puigcerdà, que no va saber com atacar la porteria local. Els jugadors del Txuri arribaven en primera posició als duels individuals i van saber aprofitar les errades dels rivals, en un matx en què cap dels dos equips va saber gestionar amb encert les superioritats. Ensopegada que és un toc d’atenció per al Puigcerdà.