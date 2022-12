Onze dels nostres ja es preparen per afrontar el Dakar d'aquí a tres setmanes

Un total d'onze participants, nou en cursa i dos d'assistència, seran els que aportarà la Catalunya central a la pròxima edició del Dakar, que és a tocar. El ral·li més famós del món arrenca el darrer dia de l'any amb un pròleg d'onze quilòmetres a Aràbia Saudita, país que rep per quart any la prova en un recorregut d'oest cap a est, de 8.549 quilòmetres de recorregut, 4.700 dels quals seran de lluita contra el cronòmetre.

El nombre de competidors s'incrementa d'un respecte de l'edició passada, en què el millor resultat va ser el segon lloc, i perquè va haver de cedir la victòria al seu company d'equip Austin Jones, del manresà Gerard Farrés en buguis. Aquest any, això no passarà perquè Jones s'ha mogut a la categoria LW Proto, on també hi ha l'exguanyador del Dakar en buguis Chaleco López. El bagenc, que segueix al mateix equip, South Racing, al costat del seu copilot del 2022, el melillenc Diego Ortega, serà el cap d'equip i intentarà millorar els segons llocs de l'any passat i del 2019. També té una tercera posició en motos, el 2017, i espera que ja li hagi arribat l'hora d'aconseguir el gran tuareg.

Molt ferro en els cotxes

A part de Farrés, la representació en cotxes permet pensar en lluitar per les primeres posicions, sobretot pel que fa als dos copilots. L'experimentadíssim odenenc Àlex Haro, segon classificat el 2019 al costat de Nani Roma, és un dels més sol·licitats i torna a canviar de pilot. Després de dues edicions amb el sud-africà Giniel de Villiers i la passada de nou amb Roma, aquest any marcarà el camí a Kuba Przygonski. Amb dos quarts llocs, un cinquè i el sisè de l'any passat, el polonès s'acosta cada cop més al podi i ho tornarà a intentar a bord d'un Mini i amb ajut de l'Anoia.

De la capital d'aquesta comarca arriba Armand Monleón qui, després de competir amb motos i buguis, es va estrenar l'any passat com a copilot de cotxes al costat de l'argentí Lucio Álvarez. Aquest any no canvia la nacionalitat del pilot principal, però amb Orlando Terranova i un Hunter de l'equip Bahrain, el mateix que el de Sébastien Loeb, aspira a tot. El veterà Terranova va ser quart el 2022 i lluitarà contra les armades d'Audi, Mini i Toyota perquè el seu cotxe sigui el millor.

També ha de millorar l'olianès Isidre Esteve al costat del seu inseparable Txema Villalobos. La seva divuitena participació total a la cursa, vuitena damunt de quatre rodes, ha de ser millor que les últimes i ell vol aspirar a més a bord d'un Toyota de l'equip Repsol. Finalment, segona oportunitat per a Carles Checa. El fruitosenc, acompanyat de Marc Solà, va tenir un debut complicat i enguany s'ha passat a l'equip Astara, el mateix que Laia Sanz, amb un cotxe que funciona amb el 100% de la gasolina sintètica i totalment sostenible, mirant de no perdre potència.

El retorn d'un campió

El 2023 marcarà també el retorn del navegant de Castellfollit del Boix Moi Torrallardona, campió de la cursa el 2016 i tercer el 2017 i el 2019, competirà amb l'equip Iveco-De Rooy, el mateix amb el qual va pujar als podis. En aquesta ocasió, la categoria de camions té la important novetat de la baixa dels Kamaz, pel bloqueig esportiu a Rússia de resultes de la guerra. Això dona més opcions a la resta, entre els quals els neerlandesos, que aporten els camions de Corne Versteijnen, el de Van Kasteren i el que acollirà el bagenc, conduït per Mitchel Van den Brink i amb Jarno van de Pol de mecànic. També en camions, torna l'assistència del bagenc Àlex Aguirregaviria i de l'igualadí Francesc Salisi amb el conjunt FN Speed.

Més modestes són les altres participacions. En motos, només cal comptar el retorn del martorellenc Pep Mas, que ja va córrer el 2019 i el 2020, amb una Husqvarna del Pedregà Team. Precisament el navassenc que dona nom a l'escuderia, Joan Manel González Pedregà, guanyador en quads el 2006, repeteix en clàssics amb un Mercedes i al costat de Rafa Muñoz i Jorge Toral. Finalment, un debut, el del capelladí Dani Vilà, que intentarà fer una bona actuació amb un quad Yamaha i reproduir les bones sensacions que mostra en proves com la Baja Aragó.