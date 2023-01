El camió de Mitchel van den Brink, Moi Torrallardona i Jarno van de Pol ha estat segon en l'avantpenúltima etapa del Dakar, el final de l'etapa marató amb arribada a Shaybah. Quan falten dues jornades per acabar la cursa, el dia no ha estat gaire bo per a la família Van den Brink ja que, tot i que el fill ha tingut un bon dia, el pare, Martin, ha perdut més de mitja hora i gairebé totes les possibilitats de guanyar la cursa.

Si no passa res, el triomf serà per a un altre neerlandès del conglomerat De Rooy, Janus van Kasteren, que té 33 minuts i 3 segons d'avantatge sobre Martin. Per la seva banda, el camió de Torrallardona és quart, però a dues hores i quart del tercer, el txec Martin Macik. Si no hi ha desgràcies o avaries, aquesta serà la seva posició final.

Encara en camions, aventura per a l'equip d'assistència dels bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Perera i l'igualadí Francesc Salisi. El seu camió va bolcar dijous i van haver de passar la nit al desert. Tot i això, el van poder aixecar i segueixen en cursa, "amb moltes ganes d'acabar ja", segons el pilot.

En SSV, Gerard Farrés s'ha recuperat com ha pogut del cop del dia anterior i ha estat cinquè d'etapa, mateixa posició que té a la general. Amb el podi ja sent una quimera, el manresà lluitarà amb l'argentí Jeremías González, que és a 8.47, per ser el millor de l'equip Can-Am South Racing.

De tot en cotxes

La jornada de cotxes ha tingut de tot. Problemes per a Carles Checa, que ha vist com el cotxe se li aturava en una duna i trencava el canvi. Ha estat el número 106 de l'etapa i ara és el 33è de la general.

El dia ha estat més tranquil per a Isidre Esteve, que amb un 25è lloc és el 35è de la general i confia de recuperar l'enorme temps perdut dijous

Finalment, gran dia per al polonès Przygonski i per a l'igualadí Armand Monleón, cinquens de la jornada i 21ens de la general. Acabar al Top-20 és a només deu minuts.

En clàssiques, l'últim representant de casa nostra, el navassenc Joan Manuel González Pedregà és setzè de la general i ha estat setzè aquest divendres. Sembla que amb el seu camió Mercedes podrà completar el repte d'acabar la cursa, i ben classificat, amb tres vehicles diferents, després del quad i el cotxe de clàssiques.