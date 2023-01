Joan Laporta ha anunciat que la final four de la Kings League es jugarà al Camp Nou el diumenge 26 de març. El president del Barça va recollir el guant llançat per Gerard Piqué, que és un dels impulsors d’aquesta lliga futbolística que transmet a Twicht, perquè el club blaugrana aculli els últims partits de la competició. La venda d’entrades ha començat a les 21 hores.

Les converses s’havien iniciat fa uns dies entre Laporta i Piqué i han acabat finalment amb la confirmació del dirigent, que va acudir als estudis de la Kings League per confirmar l’acord. «Gerard té una capacitat de seducció enorme», va reconèixer Laporta, que també va admetre l’interès del Barça a acollir aquests partits i vincular-nos a una nova forma d’entreteniment».

«No ho considerem un circ, sinó com un espectacle que té com a base el futbol», explicava Laporta, en al·lusió a l’expressió despectiva que va utilitzar Javier Tebas, el president de LaLiga, per parlar de la Kings League. El del Barça va corroborar que la classe dirigent és «conscient» que el futbol «està perdent audiència entre la gent més jove». Assegut en una butaca, tenia a un costat Piqué. Entre els presents hi havia Kun Agüero.

«Es jugarà on vas posar l’últim gol de la teva carrera», va apuntar Laporta del davanter argentí, que va haver de retirar-se per una malaltia cardíaca. Agüero va marcar davant el Reial Madrid. Ha tornat a jugar en la Kings League. Potser ho fa de nou sobre la gespa del Camp Nou. Per telèfon també va intervenir Iker Casillas, l’exporter del Madrid, que era a Albacete.