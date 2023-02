CB Igualada i CB Navàs es van batre en duel ahir al pavelló municipal de Les Comes. Els navassencs van doblegar els anoiencs, que tot i les baixes, van plantar cara tot i acabar cedint per 70-78. Els locals, a més, van veure com, durant el transcurs de l'enfrontament, Pol Mulió queia lesionat i es converteix en l'enèsim jugador igualadí que ha de dir adéu a la temporada.

Els de la capital de l'Anoia van començar el partit amb agressivitat i caràcter. De fet, els locals van aconseguir el ritme del duel mitjançant el control del rebot, encara que els navassencs no cedien cap avantatge fàcil i es mantenien dins del partit. De fet, els del Bages van saber aprofitar el seu avantatge físic per castigar en accions a la pintura i es van situar fins a 7 punts per sobre del marcador. Tot i això, els jugadors anoiencs no van afluixar i dominaven a l'electrònic (35-31) al descans.

A la represa, però, el nivell físic navassenc va augmentar, i l'encert des de la línia dels 4,60 va propiciar que els visitants sumessin amb facilitat. Albert Planell, va ser clau per als interessos bagencs, ja que va atorgar als seus el control del rebot sota els dos taulers, i es va servir d'aquest per anotar 10 punts en els poc més de 8 minuts que va disputar en el tercer període. Per a més inri, els locals van veure com, en aquest quart, Pol Mulió es veia forçat a abandonar la pista lesionat. Una circumstància que no el deixarà reaparèixer en el que resta de temporada.

Al darrer període, els locals van continuar intentant donar la volta al resultat, però la gestió dels últims esforços per part dels navassencs no va donar cap mena d'opció de victòria als de l’Anoia.