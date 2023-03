El portal 'Libertad Digital' ha publicat dos "informes arbitrals confidencials", atribuïts a José María Enríquez Negreira i destinats al FC Barcelona, que van ser "incautats durant un registre domiciliari a qui va ser un històric directiu del club blaugrana, Josep Contreras, mort el mes de desembre passat”.

Segons detalla aquest mitjà, els informes, amb múltiples faltes d'ortografia i elaborats el 2012, consten de dues o tres pàgines cadascun i en tots dos es detallen qualitats, virtuts i defectes de la manera de dirigir partits de dos col·legiats que havien de dirigir aleshores enfrontaments del Barça (Iglesias Villanueva, que és actualment àrbitre de VAR), i del Barça B (David Pérez Pallas).

Al d'Iglesias Villanueva hi apareix un extens perfil personal i una taula amb els partits arbitrats al FB Barcelona durant la seva carrera. Hi apareixen apreciacions tals com que està “molt ben preparat físicament” o que “no té una gran personalitat ni carisma”, així com altres consideracions tècniques.

Al segon informe es detallen els punts forts i febles de les actuacions de l'àrbitre David Pérez Pallas, que aleshores havia de dirigir un Barça B contra el Còrdova de la denominada Liga Adelante.

'Libertad Digital' recorda que la confiscació d'aquests documents es va produir durant un registre del domicili de Josep Contreras, que va formar part de les directives de Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart, Josep Maria Bartomeu i el 2012 va ser també directiu de la Federació Catalana de Futbol.

Segons diferents informacions, Contreras hauria percebut comissions de fins al 50% de l'import que pagava el club blaugrana pels serveis a Dasnil, empresa gestionada per Negreira i investigada per la Fiscalia de Barcelona.