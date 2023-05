Diumenge, la meritòria victòria del Baxi Manresa contra el València BC (87 a 82) va permetre el conjunt dirigit per Pedro Martínez assolir la permanència virtual a la Lliga Endesa. La salvació matemàtica de la nau capitana del bàsquet manresà es pot certificar avui mateix. Què ha de passar per tal que la permanència sigui un fet irreversible? Una de dues. Que el Bàsquet Girona sotmeti el Reial Betis de Luis Casimiro al pavelló de Fontajau, en un duel corresponent a la 32a jornada que s’iniciarà a les 19 hores, o que el Covirán Granada cedeixi a la seva pista contra un Casademont Saragossa que ha donat un salt qualitatiu en les darreres jornades de la competició. El partit al Palau d’Esports de la ciutat andalusa començarà a les 21.30 hores.

Així doncs, només el triomf, aquesta nit, dels dos oponents del Baxi Manresa en la lluita per assolir la permanència impediria que els aficionats de l’entitat presidida per Jordi Serracanta poguessin celebrar, avui mateix, la salvació matemàtica dels manresans i, per tant, s’allargaria el neguit fins el proper cap de setmana. No endebades, cal tenir en compte que si bé és cert que si el Reial Betis perd avui a Girona, encara podria superar el número de victòries del Baxi Manresa, sempre i quan els jugadors de Pedro Martínez cedissin una derrota en els dos enfrontaments que encara han de jugar (a la pista del Río Breogán i al Nou Congost contra el CB Gran Canària), per fer-ho, els andalusos haurien de guanyar els dos últims partits de lliga. Aquesta hipòtesi comportaria vèncer, dissabte, el Covirán al pavelló de San Pablo, en un matx que s’iniciarà a les 20.45 hores. La victòria del Reial Betis implicaria el descens matemàtic de la formació en la qual militen Joe Thomasson i Luke Maye. No podem oblidar que l’única possibilitat d’assolir la permanència que li queda al conjunt entrenat per Pablo Pin és guanyar els tres partits que encara ha de disputar. Per al CB Granada, encaixar una derrota equival a tornar a la Lliga LEB Or.

En conseqüència, fins i tot en el pitjor dels escenaris possibles, és a dir, que avui sumin una victòria granadins i sevillans, el Baxi Manresa podria afrontar el partit de diumenge a Lugo (12.30 hores), amb la salvació matemàtica lligada i ben lligada. Una victòria del Reial Betis el dia abans ho possibilitaria. En contraposició, si el Covirán Granada s’imposés, avui, al Casademont Girona i assaltés la pista verd-i-blanca, dissabte, els de Pedro Martínez haurien de vèncer a Galícia per ratificar la permanència. Si les tres formacions encaressin la darrera jornada empatades a deu victòries, el Baxi Manresa en tindria prou amb una lògica derrota del Reial Betis a la pista d’un Reial Madrid CF que hauria d’estar immers en la lluita per aconseguir la segona posició al final de la lliga regular, o del conjunt granadí, a la seva pista, contra el Club Joventut de Badalona.

En definitiva, l’única combinació que abocaria el Baxi Manresa al descens implica una doble derrota dels manresans, un ple de victòries del Covirán Granada i el triomf del Reial Betis a les pistes del Bàsquet Girona i del Reial Madrid CF. Un escenari inversemblant al qual les ciències exactes donen vigència.