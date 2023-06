El Centre d'Esports Manresa ha emprès aquest dijous un atac directe a l'Ajuntament de Manresa, a qui ha criticat bàsicament per tres aspectes: la falta d'inversió per millorar les deficiències del Nou Estadi del Congost, la mala distribució dels espais de la ciutat perquè hi entrenin els equips i una subvenció "digna" per al seu projecte.

El club ha publicat a les xarxes socials, ja al migdia, un comunicat en què explicava, en termes molt durs, de la falta d'inversió per part de l'Ajuntament comparant-se amb d'altres competidors de la mateixa categoria o, fins i tot, d'inferior. També de manca d'organització per encabir tots els equips, que la temporada que ve seran 32, i de la impossibilitat de seguir competint, per part del primer equip, en una categoria que s'ha consolidat com la Segona RFEF.

A la tarda ha comparegut la presidenta, Ruth Guerrero, i el vicepresident Francesc Sòria. Aquest, en un to alt, ha explicat que "ens ha costat fer aquest primer pas públic. Han estat tres anys i mig de neguits i hem exhaurit la diplomàcia". A continuació, Guerrero ha recordat que van agafar el control de l'entitat en un moment en què es devien diners fins i tot als àrbitres i que "la sostenibilitat ha estat la bandera d'aquesta junta. Hem aconseguit objectius, però devíem un acte de responsabilitat cap a totes les persones que formen part del club. Fa tres anys que volem tenir més espai per a activitats formatives i horaris que s'ajustin a les necessitats de cada etapa formativa".

La presidenta ha acusat l'Ajuntament en el seu conjunt de "manca de lideratge" a l'hora d'afrontar aquestes necessitats i ha defensat que "nosaltres hem estat flexibles, com quan vam acollir el Sant Pau, que al final ha estat el nostre filial. Però no podem admetre que el primer equip gairebé no hagi disposat del camp sencer en cap entrenament" i que "equips de veterans en disposin i el nostre primer equip, no". Fins i tot, el vicepresident Sòria ha apuntat que se sentien "com si anéssim a profanar d'altres instal·lacions" quan les seves formacions van a entrenar-se a d'altres camps, com ara el de la Balconada. La gota que ha fet vessar el got seria un correu electrònic d'aquest matí en què es reformulaven les dates d'entrenament per a la temporada vinent dels equips que fan servir el camp del Xup.

Estadi obsolet

El segon punt de discordància és com es troba el Nou Estadi del Congost. Guerrero ho ha exemplificat dient que "hi ha uns serveis que no es netegen i ho han de fer els membres d'aquesta junta, perquè el cap de setmana els municipals no estan actius i no entren dins dels de consergeria". Sobretot, "que la graderia cau a trossos i he d'escombrar les pedres el cap de setmana per evitar que algú les pugui llançar al camp". Un tercer punt són "uns comptadors que es troben en una habitació en què hi ha degoters i caldria canviar-los perquè ningú no prengui mal". O també "situacions com que la pròpia junta hagi d'eixugar un bassal a davant de la porta d'entrada per on han de passar 2.000 persones al camp". En aquest sentit, també denunciava que en algunes zones "hi ha residus i porqueries que s'han quedat allà de fa anys com si fossin relíquies" o que "vam haver de pintar parts de les graderies per la Copa i encara ens van retreure que no havíem respectat el color vermell del Pantone de l'Ajuntament".

Sòria considera que cal "un pla integral" per a tot l'estadi, que també inclouria canvis en els vestidors i l'adequació del camp de sorra que hi ha al costat per tal que hi hagi un altre espai d'entrenament del tot necessari.

Pressupost molt més alt

El tercer punt a tenir el compte és el pressupost. Guerrero explicava que "fa tres anys no hi havia cap patrocinador i ara en tenim més de quaranta. No podem continuar venent el projecte si no hi ha un pol d'atracció més potent". Segons ella, "no n'hi ha prou amb 29.459 euros, dels quals n'hauríem de treure 5.000 o 6.000 per la feina que hem fet nosaltres". Sòria també es va mostrar particularment enutjat quan va demanar que "ningú no em digui que ens han canviat la gespa i que amb això n'hi ha prou, quan feia 14 anys que hi era, la vida de la gespa és de deu i hauria de ser una actuacio de normalitat ordinària".

No tot és problema d'Esports

En la roda de premsa, Ruth Guerrero ha admès que "segurament la regidoria d'Esports de l'Ajuntament està infrafinançada, però no tots aquests problemes depenen d'ella. Segurament, el que corre més pressa és el de la calendarització de l'ús de les instal·lacions, que necessitaríem saber-la el 15 de juny per saber com encabir tots els nostres equips. Esperem que això es resolgui ràpidament".

En els altres problemes, però, "hi hauria d'haver d'altres regidories que s'hi vegin immerses. Manteniment i les instal·lacions no depenen d'Esports. I no som nosaltres els que hem d'establir que cal fer. Evidentment, nosaltres anirem a una demanda de màxims. Voldríem coses com que s'adeqüessin els vestidors, ja que tenim problemes quan volem encabir els equips femenins. Però un cop se sàpiga qui és el proper alcalde o alcaldessa, li traslladarem les mateixes demandes". Entre elles hi haurà un pressupost que considera "ridícul comparat amb els 80.000 euros que té l'equip de la nostra categoria que en percep menys.