Derrota per dos gols de diferència en el partit d’anada de la gran final de la Lliga Catalana de Primera Divisió. El CN Manresa va ensopegar a la piscina del CN Olot (14 a 12) i, dissabte vinent, a partir de les 12.30 hores, els jugadors entrenats per David Torilo hauran de superar el seu oponent per un marge de tres gols per certificar la consecució del l’anhelat títol de lliga.

Els manresans van imposar el seu estil de joc durant el primer quart de l’enfrontament i van signar un esperançador parcial de 3 a 5 en finalitzar els primers vuit minuts del duel a la capital de la Garrotxa. Els bagencs es van mostrar superiors al CN Olot durant aquest primer quart i el doblet d’Oriol Muns i les anotacions de Roc Serra, Lluís Mayol i Arnau Noguera ho van reflectir a l’electrònic. Malgrat tot, la facilitat golejadora que van exhibir ambdues formacions delatava una relativa relaxació defensiva que podia ser contraproduent per al CN Manresa. Malauradament, aquesta impressió es va confirmar durant el segon parcial. Els amfitrions van prémer l’accelerador tant en defensa com en atac i van infligir un parcial de 5 a 2 als visitants que els va permetre arribar a l’equador de l’enfrontament amb un mínim avantatge a l’electrònic (8 a 7). Roc Serra i Arnau Noguera van materialitzar els gols que van impedir als jugadors dirigits per Joan Ibern obrir una escletxa preocupant al marcador. La igualtat va caracteritzar un tercer quart en el qual ambdós equips van evidenciar la rivalitat que caracteritza els partits entre els dos millors equips de la competició. El CN Olot va adquirir dos gols de diferència (10 a 8), però la tenacitat i qualitat dels manresans va determinar el guanyador d’aquest tercer parcial (2 a 3). Arnau León va signar un doblet i Gerard Fernández va marcar el primer dels tres gols que va materialitzar a Olot. Així doncs, a l’inici del quart i darrer parcial (10 a 10), tot estava per decidir. Quan només s’havien consumit 12 segons de joc, Gerard Fernández va avançar el CN Manresa a l’electrònic amb un golàs (10 a 11). Altra vegada, semblava que la iniciativa corresponia als jugadors de David Torilo. Però no va ser així. A continuació, el CN Olot va infligir un parcial de 3 a 0 als visitants (13 a 11). La diferència tornava a ser de dos gols. El competitiu i inconformista Gerard Fernández va completar un hat-trick per minimitzar-la (13 a 12), però els amfitrions van respondre amb una darrera anotació que obligarà els manresans a oferir la seva millor versió en el partit de tornada si volen proclamar-se campions de lliga. LA FITXA TÈCNICA. CN OLOT. Ferran Planella (p), Marc Durán (1 gol), Arnau Casadevall (2), Adrià Molina (1), Nil Franch (2), Fran Luque, Joel González (2), Joan Ventolà (2), Martí Miñana i Marc Alabau (4). CN MANRESA. Èric Cruz (p), Gerard Fernández (3 gols), Martí Puerta, Guillem Lafoz, Roc Serra (2), Oriol Muns (2), Lluís Mayol (1), Arnau León (2), Xavier Pelegrín, Arnau Noguera (2), Aleix Estany, Iván Rey i Arnau Fernández (p). ÀRBITRES. Joan Carles Colominsas Ezponda i Manel Massegú Arnau. PARCIALS. 3-5, 5-2, 2-3 i 4-2.