L'Igualada HC B ha aconseguit l'ascens a l'OK Lliga Plata, una fita que només ha assolit el Barça a nivell estatal. El conjunt que ha dirigit durant tota la temporada qui serà el tècnic del primer equip en la propera campanya, Marc Muntané, va derrotar el GEiEG en el segon i definitiu partit de l'eliminatòria de Nacional Catalana i es proclama campió de la categoria, amb la qual cosa aconsegueix pujar.

Després d'haver mostrat ja la seva superioritat a les Comes, en un partit que va guanyar per 4-0, els igualadins es van imposar a territori gironí per 1-2 en un duel que es va posar aviat de cara, quan Guillem Llorens va transformar la primera oportunitat de l'equip visitant.

Va ser un duel intens a les dues bandes, amb un gran nivell de les defenses i es porters. Una targeta blava al mateix Llorens va propiciar una falta directa que va transformar el local Jordi Mateos, que va enganyar Xavi Bosch.

Poc després, però, una passada del juvenil Biel Llanes va provocar un espai perquè Nil Cervera provoqués una altra falta directa. Ell mateix la va transformar i va establir un resultat que ja seria definitiu, malgrat tot el temps que encara faltava.

A la segona meitat, els igualadins van gaudir de moltes ocasions que no van poder transformar, però encara van haver de donar gràcies de l'aturada del porter Jaume-Arnau Marquès sobre Pol Sala després d'un penal comès per Aleix Borràs. Tot i no poder anotar cap altre gol, l'1-2 va ser suficient per sumar el segon punt de la final i pujar.

Temporada gairebé perfecta

La temporada de l'equip de Marc Muntané ha estat gairebé perfecta, amb només una derrota, l'única en tres temporades en una de les quals es va pujar de Primera i en una altra en què es va caure eliminat per alineació indeguda. A més, l'Igualada C també és a Nacional Catalana, amb la qual cosa hi ha tres equips als tres principals graons. I tot, amb elements com els germans Cervera o el mateix Marquès que ja han debutat a la màxima categoria. La pujada del tècnic Muntané a la banqueta segurament obrirà les portes a d'altres.