L’auge imparable del futbol femení té una interessant conseqüència en l’augment de clubs en el si dels quals s’estan aplegant jugadores veteranes amb ganes de vestir-se -de nou en alguns casos, per primer cop en d’altres- la samarreta i saltar al terreny de joc. Fruit d’aquest moviment va ser la trobada que es va dur a terme diumenge al matí al camp municipal de Sant Joan de Vilatorrada: organitzat pel Joanenc, en l’any del seu centenari, es van disputar diversos partits de futbol 7 en que «ningú va guanyar, ningú va perdre», tal i com va explicar el president de l’entitat, Francesc Pérez. «L’important era conèixer-se, parlar i jugar», va afegir.

Les competicions de futbol per a veteranes no tenen estatus federat, tot i que dins de l’organigrama de competicions de la Catalana hi ha un torneig de futbol 7 amateur en el que hi participen jugadores a partir de la categoria cadet. El desig de jugar, però, també s’està plasmant en futbolistes de 30 anys cap amunt, i amb algunes fins i tot de 50, tal i com es va poder veure a Sant Joan.

«Hi ha un seguit de clubs que tenim grups de jugadores que entrenen, però pràcticament sense poder jugar partits, i com que no ens coneixíem vem pensar que seria bo de fer una trobada en forma de torneig amistós», va apunta Pérez. La convocatòria, que va tenir també el suport de la Delegació Bages-Berguedà-Cerdanya de la Federació Catalana de Futbol, va reunir els equips CE Avinyó, FC Fruitosenc, ACF Veterans Navarcles, CE Puig-reig, CE Manresa, CF PI Puig i l’amfitrió FC Joanenc. «Ens consta que hi ha altres lloc, com a Berga, que també tenen veteranes, i Avià, on es vol crear un equip», va afegir Pérez.

La trobada de Sant Joan de Vilatorrada va enfrontar els equips en partits d’un quart d’hora en la modalitat de futbol 7. «Sense classificacions», va puntualitzar el president del Joanenc: «es tractava de trobar-se, passar-s’ho bé i començar a veure si es pot crear una lliga». Entre les responsables de cada club, ja hi ha el compromís de continuar parlant amb la finalitat que els entrenaments setmanals tinguin l’al·licient dels partits. Un propòsit que es podria concretar la propera temporada.

Un exemple de la popularitat del futbol entre noies i dones de diferent edats el va explicar aquest diari fa uns mesos. En el si del CE Avinyó, a finals del 2022, es va formar un grup d’una trentena de jugadores, en alguns casos mares de futbolistes dels equip de base, que es troben periòdicament per entrenar. La presència al club d’una de les formacions de la lliga federada de futbol-7 ha afavorit la consolidació d’un projecte que té diverses rèpliques arreu del territori central.