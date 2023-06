Tres atletes del CAI Petromiralles -Mabintou Camara Fusté, Etna Torras i Blanca Moreno- i una de l'Avinent Manresa -Ona Dalmau- han obtingut plaça de finalista en els Campionats d'Espanya sub-16 a l'aire lliure disputats a la localitat de La Nucía (Alacant).

La velocista Mabintou Camara Fusté ha estat quarta a dues centèsimes del bronze en la final dels 300 metres, amb 40.95, mentre que la blaugrana Jana Guillem ha signat un registre de 40.93 per pujar al tercer graó del podi. En sèries, Camara va fer dissabte 40.89. La igualadina també va córrer els 100 m, fent 12.76 en sèries i 12.86 en les semifinals, quedant eliminada.

En la final de perxa, bon rendiment d’Etna Torras (CAI), 5a amb 3.11, mentre que Ona Dalmau (Avinent) ha estat 7a, amb 3.01. En la jornada de dissabte, Blanca Moreno va acabar 6a en el salt de llargada, en una prova que va guanyar Luna Arnás per sobre dels 6 metres (6.15). L'altra igualadina, Lucía Molina, va quedar 9a amb 5.33.

En el capítol masculí, Miquel Andreu (Martorell AC) ha estat 10è en llargada, amb 6.19 en l’únic intent vàlid dels tres que ha disposat. En alçada, Aleix Sánchez (CAI) ha finalitzat 13è amb un millor salt d’1.75. Per la seva part, Mercè Junyent (Avinent) ha fet 5a de la seva semifinal de 100 m tanques amb 15.15 i per només 3 centèsimes no ha ficat el cap a la final. En sèries va córrer en 14.85.

Ahir, en el triple, Guillem Solé i Martí Vidal, del Martorell AC, van ser 12è (12.48) i 13è (12.46) respectivament.

En l’hectòmetre, Carla Rovira (Avinent) no va superar la ronda inicial (13.09), el mateix que Etna Torras als 100 m tanques (15.58).