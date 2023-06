La fondista santjoanenca Meritxell Soler ha demostrat aquest matí que la preparació per a la marató dels Mundials d'atletisme, que tindran lloc a finals d'agost a Budapest, va per bon camí. L'atleta de l'Avinent Manresa i Puma s'ha classificat en tercera posició a la Mitja Marató d'Hamburg amb un temps d'1.11.56, superada només per la medallista de bronze en la marató dels darrers Mundials d'Eugene 2022, la keniana nacionalitzada israeliana Lonah Chemtai Salpeter (1.10.05), i la també keniana Naom Jebet (1.10.06).

Soler té un millor registre en la distància d'1.10.36, que va assolir l'any passat en el circuit planer de Sevilla. El d'Hamburg presentava dificultats altimètriques a l'inici i al final, fet que el convertia en un traçat exigent, i la cursa s'ha disputat amb una temperatura de 22 graus. Soler ha firmat una altra destacada actuació, amb un registre sensiblement inferior al que va aconseguir fa cinc setmanes a Santander en el Campionat d'Espanya de la disciplina, on va fer cinquena en el còmput individual i va liderar la conquesta de la plata per equips juntament amb Mercè Guerra i Mireia Guarner. La corredora de Sant Joan de Vilatorrada ha gestionat bé l'esforç i ha regulat el ritme fins el punt que en el quilòmetre 17 ha pogut atrapar la keniana Janet Ruguru. Entre les cinc primeres classificades, quatre kenianes i la bagenca entremig. CLASSIFICACIÓ Lona Salpeter (Israel)................1.10.05 Naom Jebet (Kènia)..................1.10.06 Meritxell Soler (Avinent).........1.11.56 Janet Ruguru (Kènia).................1.12.19 Sylvia Medugu (Kènia)...............1.14.49