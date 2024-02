El davanter polonès del FC Barcelona, Robert Lewandowski, dialoga amb Prensa Ibèrica, en un castellà que impressiona, per parlar de la segona temporada, molt més complicada que la primera, i de l’anunci del seu entrenador de deixar el càrrec al final d’aquest curs.

Què ha canviat al Barça, respecte a la temporada passada?

És difícil d’explicar només en una paraula, són moltes coses. També tenim l’equip una mica diferent respecte del primer any, menys jugadors amb experiència, ara amb molts jugadors joves i és clar, tenen molt de potencial, molt de talent, però al final també necessites experiència i amb aquest equip necessites una mica de temps per jugar bé o millor. Sabem on som i ara tindrem una mica de temps fins al final per treballar als entrenaments, exercicis... Estic segur que podem guanyar molts partits aquesta temporada.

La lliga encara és possible?

Poden passar moltes coses. Ara tenim sis punts menys que el Girona i vuit menys que el Madrid, però queden molts partits. El Reial Madrid també i pot perdre molts punts, però el primer és que nosaltres juguem molt millor i guanyem cada partit. Si passa això, tindrem una oportunitat a la lliga. També tenim la Champions, que és molt important per a l’equip i el futur. Crec que encara tot és possible aquesta temporada.

El noto més alegre i optimista.

El club i l’equip ara estan en un moment més difícil que abans, amb una plantilla amb jugadors molt joves. I les expectatives són sempre molt altes, però també és necessari ajudar els joves i tenir experiència i qualitat. Cal equilibri. I hem jugat molts partits, però ara és un moment perfecte per jugar, no només bé a futbol, sinó també per treballar aspectes físics i tàctics per als quals abans no disposàvem de tan temps. Tot és a les nostres cames. Si tenim bones sensacions des del punt de vista físic, tot és més fàcil.

Ha tornat el millor Lewandowski?

Estava en un moment difícil perquè no tenia gaires ocasions per marcar i a nivell defensiu encaixàvem molts gols. A nivell ofensiu, no només per a mi, sinó per a tot l’equip, costava estar a gran nivell, però com a equip sí que treballarem i estem treballant. Si seguim un o dos partits marcant gols i jugant bé, guanyarem confiança per seguir al mateix nivell.

Com l’afecta no marcar de forma habitual?

En aquest moment em sento molt bé, també físicament. Però el davanter i el porter crec que són dues posicions, no gaire similars, però sí semblants al camp. Perquè si el davanter entra menys en contacte amb la pilota durant dues, tres o quatre setmanes, està una mica més baix de ritme. I encara que després en tinguis moltes més ocasions, és difícil estar preparat. Si tens duels al camp amb el teu rival, estàs més preparat, però sense duels, ni pilota, ni oportunitats, després falta la paciència i la confiança. Tots aquests detalls junts marquen la diferència.

Deia que la plantilla aquesta temporada és molt jove. Té més futur que present?

Els joves tenen molt de futur al FC Barcelona, però necessiten una mica més de temps. És normal. Tens qualitat i talent, que és important, encara que és natural que amb 16 anys la mentalitat sigui una mica diferent de si en tens 22, 23 o 25. Això passa a tot el món, no només al futbol. Una altra cosa és si tens 16 o 17 anys i jugues per al primer equip del Barça, estant a un nivell top. És molt difícil.

És clar.

Dos, tres o quatre anys són importants per als jugadors joves, saber on volen anar… Necessiten protecció també. Necessites un objectiu i desafiaments per al futur, no per ara o el proper any. Si vols jugadors per a deu anys, és important que ara hi hagi equilibri entre joves i jugadors amb experiència. Per al futur del club cal que avui s’hi vagi amb compte.

Vitor Roque n’és un. Són compatibles?

Per a mi és millor si jugo amb algú a prop meu perquè tinc més opcions de jugar a un toc o dos. Si estic amb un rival o dos molt a prop, deixo espai lliure per als altres. Si ataquem amb dos jugadors, és més fàcil per marcar gols. Des de la meva posició veig moltes coses i potser puc anar cap a una banda perquè sé que un oponent estarà sempre amb mi. O puc anar cap a fora i hi haurà espai per als altres. Jugant amb un jugador molt a prop, hi ha més opcions en atac i dins de l’àrea. Això és molt important perquè molts equips juguen de manera molt defensiva, amb molts jugadors a l’àrea, i necessitem una solució sempre.

Xavi ho deixa. Ho entén?

Sí, és clar. Si ets jugador o entrenador del FC Barcelona tens molta pressió, és normal. És molt difícil el moment, no només per als jugadors, sinó també per a Xavi. Entenc què significa això per a ell: és del Barça, exjugador, ara entrenador... Des del punt de vista emocional és molt difícil per a Xavi i l’entenc perfectament. No només per a ell, sinó per a la família també. Ara el millor és que ens centrem en aquesta temporada perquè encara podem guanyar amb Xavi. No només partits. Estic al cent per cent centrat en això. No en què passarà a final de temporada. Ara no toca parlar-ne, la prioritat és aquesta temporada.

Entengui que li pregunti pels noms que sonen per a la banqueta. Klopp, Nagelsmann, Flick... Ha treballat amb tothom.

També vaig tenir Guardiola. I Ancelotti. I molts entrenadors, però ara no vull parlar del nou entrenador perquè el més important és Xavi. I aquesta temporada. És molt important. No vull pensar en què passarà després. Som un equip i volem anar junts en una direcció i, si ho fem així, podem guanyar.

Inaugurar el nou Camp Nou li deu fer il·lusió.

Sí, és clar, és un dels objectius, jugar una altra vegada al Camp Nou. És un estadi màgic, un camp màgic, i sí, és clar... Hem d’esperar deu mesos crec… [somriu]. Espero. Per a la nova temporada, gairebé a final d’any, serem al camp i podrem jugar amb tota la nostra gent i amb aquest ambient.

Hi ha Lewandowski per a estona?

Sí, sí, és clar, també aquesta temporada. Vull ajudar l’equip, l’entrenador. Per mi és molt important què puguem fer aquest any.