El partit que es va aturar al descans entre la Pirinaica i el San Juan de Montcada, pertanyent al grup 2 de la Primera Catalana de futbol masculí, es reprendrà aquest dimarts, a les 20.30 hores, a porta tancada. El resultat del duel era d'empat (1-1) quan es va produir l'incident que va fer que el col·legiat del partit, José María Rodríguez Enrique, el suspengués fins a la decisió dels diversos comitès de la federació.

Just quan l'àrbitre va indicar el descans, el defensa del conjunt visitant Juan Pablo Amantini, en una acció que va registrar la gravació del partit per part de l'equip local, va agredir per l'esquena Soufian. Immediatament es va formar una baralla que va acabar amb la suspensió. Després de llegir l'acta de l'àrbitre, que no va veure res, l'informe de l'observador i les imatges aportades, el Comitè de Competició de la FCF va determinar que el partit s'hauria de reprendre a porta tancada i que Amantini es perdria els propers quatre enfrontaments. De moment, ja no va jugar el del cap de setmana passat, en què el seu equip va derrotar el Sant Cugat per 4-2.

Pel que fa a la Pirinaica, que diumenge va donar la sorpresa guanyant per 0-1 al camp del líder, el San Mauro, podrà comptar amb tots els seus efectius, ja que cap d'ells no va ser castigat amb partits, malgrat que no tindrà el suport de l'afició, ja que no es permetrà l'entrada al camp de la Mion als espectadors. Això sí, el club vermell ha de pagar 300 euros de multa, en part pel comportament dels jugadors i en part per permetre que hi hagués aficionats en zones a partir de les quals van envair el camp quan va tenir lloc l'agressió.

Des del punt de vista esportiu, si la Pirinaica guanyés empataria amb el Júpiter a la classificació i es posaria a cinc punts del seu rival en el duel ajornat, que ara mateix és tercer.