Únics, l'equip de bàsquet de la Cerdanya format per persones amb diversitat funcional, es desvincularà del CB Llívia - Puigcerdà a final de temporada per passar de ser un equip a ser una entitat independent. Segons Cesc Senpau (1970, Barcelona), director tècnic del Llívia, el projecte s'ha desenvolupat tant que "necessita tenir personalitat jurídica pròpia" per continuar creixent i fer-lo factible en l'àmbit comptable i organitzatiu. Aquest canvi vindrà acompanyat de diverses baixes a la junta directiva del CB Llívia, com la del president, Lluís Lupión, que va anunciar la seva marxa a final de temporada, i la de Senpau, qui continuarà només vinculat al projecte d'Únics.

L'Únics, l'equip inclusiu de bàsquet de la Cerdanya, ha passat de 10 a 30 jugadors des de la seva creació, a finals de 2020. Això ha motivat que, segons Senpau, el conjunt cerdà hagi de constituir-se com a entitat esportiva pròpia. D'aquesta forma "optarem a recursos que fins ara no teníem i podrem respondre a les necessitats específiques de l'equip", afegeix el membre de la junta directiva del Llívia.

Els tràmits per a la conversió van iniciar-se el novembre de 2022, però, segons el director tècnic del CB Llívia, es tracta d'una gestió "molt lenta". Més d'un any després, assegura que la resolució de la Generalitat que els hauria de permetre convertir-se en entitat, hauria d'arribar de forma "imminent". "Un cop constituïts, pretenem passar els dos anys establerts per a sol·licitar la declaració d'entitat d'utilitat pública i poder treballar com a una fundació", afegeix, Senpau. D'aquesta forma, segons el barceloní, és més fàcil "atreure col·laboradors i patrocinadors, ja que hi ha una deducció d'impostos".

Poc suport institucional

Fa uns dies, Únics Cerdanya publicava un vídeo a xarxes socials on reclamava més suport per part del món municipal en el projecte. En concret, s'assenyalava els ajuntaments de Bellver de Cerdanya, Guils de Cerdanya i Martinet pel seu "silenci". Al respecte, Senpau assegura que "es va presentar el projecte a tots els ajuntaments, al principi molts van participar, però després ha costat molt mantenir una col·laboració continuada". De fet, només un 10% del pressupost d'Únics prové d'aportació pública. "Tothom hauria de ser sensible a projectes d’aquest tipus, i ens sap greu que alguns consistoris no ho siguin" conclou, l'encara director tècnic.