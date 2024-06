El Covisa Manresa es jugarà l'ascens a Segona Divisió amb l'Sporting La Nucia

El Covisa Manresa es jugarà l'ascens a la Segona Divisió contra l'Sporting La Nucia, equip amb qui va compartir el Grup 3, després del sorteig que s'ha celebrat aquest matí a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, de las Rozas. En els dos enfrontaments de la Lliga, els resultats van ser de 7 a 4 a Alacant i 7 a 4 al Pujolet. L'entrenador del Covisa, Paco Cachinero, es va declarar "satisfet", en conèixer el rival que els havia tocat en declaracions a Regió7.

Els manresans sabien que només els podia tocar tres segons classificats a la lliga: l'Stellae FS Valga gallec, el Xerez Toyota Nimauto o el CD Sporting la Nucia. Els encarregats del sorteig han estat dos exporters, Luis Amado de l'Inter Movistar i Paco Sedano del FC Barcelona. L'eliminatòria començarà aquest dissabte mateix. El Covisa viatjarà divendres cap a La Nucia. El partit de tornada serà el dissabte dia 22, al Pujolet. Els horaris encara estan per confirmar.

Per a Cachinero, dels tres rivals, l'únic que volien evitar era el Xerez, que ha estat capaç d'eliminar el Móstoles, que semblava candidat segur a l'ascens. "En aquest moment de la competició, tots els equips són molt bons. La Nucia serà un rival molt difícil", afirma. Tot i això, es mostra esperançat "perquè els resultats a la lliga i els partits contra ells, ens donen confiança. No un excés de confiança, però sí confiança" per poder competir i superar l'eliminatòria. A més, valora el coneixement que tenen. "Com que nosaltres jugàvem contra l'equip que deixava La Nucia, n'he vist tots els partits", explica.

En el penúltim partit de la primera volta, els manresans van anar a la Nucia sent segons classificats, darrere dels alacantins, i imbatuts. Van perdre per 7 a 4 i es van posar a 4 punts del lideratge. Semblava que la Nucia, un equip fet per pujar a la Segona Divisió, es mantindria inabastable, malgrat que aquell resultat no expliqués la igualtat que hi havia hagut a la pista. A més, Paco Cachinero no havia pogut tenir tots els seus jugadors. "Aquell partit no ens serveix de referència perquè hi vam anar amb moltes baixes, amb les dels dos tanques. I, tot i això, crec que el vam competir".

Però, els alacantins van encadenar un seguit de mals resultats a mitja segona volta i van cedir el lideratge al Covisa, que havia mantingut una regularitat notable. No obstant això, a la penúltima jornada de Lliga, la Nucia havia recuperat el to i tornaven a ser primers perquè ara havien estat els manresans els qui havien encaixat un seguit de derrotes consecutives i inesperades. Al Pujolet, els manresans no van fallar, es van imposar 7 a 4, es van posar al capdavant de la classificació i, a l'última jornada, es van proclamar campions del Grup 3, a la pista del CN Sabadell.

"Jugar la tornada a casa és un altre aspecte positiu. La nostra afició és magnífica. El partit de tornada ha de ser una altra festa i un altre premi", espera Cachinero.

Les altres dues eliminatòries del play-off enfrontaran l'Stellae FS Valga contra el Zambú CFS Pinatar i el Xerez Toyota Nimauto contra l'ADC Lugo Sala.