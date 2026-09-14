🔴 EN DIRECTE avui a les 21.00 hores
Moeve Fútbol Zone 2x03: LaLiga agafa temperatura després d’un nou cap de setmana
El programa torna avui, dilluns 14 de setembre, a partir de les 21.00 hores, per analitzar la jornada de LaLiga EA Sports i repassar tota l’actualitat de LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve
Moeve Fútbol Zone torna avui, dilluns 14 de setembre, amb una nova emissió en directe a partir de les 21.00 hores. La jornada de LaLiga EA Sports serà el gran eix d’un programa que repassarà els resultats del cap de setmana, la situació dels diferents equips i com queda la classificació.
Amb Christian Blasco al capdavant, el programa comptarà amb l’anàlisi de Raúl Fuentes i Juli Garcia, a més de les connexions amb periodistes de Prensa Ibérica i les seccions habituals per seguir també l’actualitat de LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve.
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Levante-Barça i Real Madrid-Rayo, al centre del debat
La taula de tertúlia estarà formada pel periodista Raúl Fuentes i l’analista Juli Garcia, que repassaran tot el que hagi deixat el cap de setmana a LaLiga EA Sports. Entre els partits que passaran per l’anàlisi de Moeve Fútbol Zone hi haurà el Levante-FC Barcelona i el Real Madrid-Rayo Vallecano, dos dels enfrontaments destacats de la jornada. La tertúlia permetrà ampliar el focus i valorar també el moment dels principals protagonistes i equips de la competició.
La Firma Prensa Ibérica: de València a Vigo
La mirada local tornarà a tenir pes a través de La Firma Prensa Ibérica. Iván Carsi, de Superdeporte, explicarà les claus del Sevilla-València, mentre que des de Faro de Vigo s’analitzaran els tres aspectes fonamentals del Celta de Vigo-Màlaga. A més, Xavi Espinosa repassarà l’actualitat dels diferents equips de LaLiga EA Sports i analitzarà com queda la classificació després dels resultats del cap de setmana.
El semàfor de LaLiga Hypermotion
La jornada de LaLiga Hypermotion tornarà a passar pel particular semàfor de Mario Jiménez, especialista del programa en la categoria. El verd serà per a l’equip que travessa la millor dinàmica; l’ambre assenyalarà el conjunt que comença a generar dubtes, i el vermell quedarà reservat per al que viu el moment més complicat. Tres equips i tres situacions per prendre el pols a la categoria.
Liga F Moeve, resultats i protagonistes
Maria Tikas repassarà tot el que ha donat de si l’acte de presentació de la nova temporada de Liga F i portarà a la taula l’actualitat del futbol femení. El bloc també permetrà analitzar els últims resultats i la classificació de Liga F Moeve abans de tancar amb la selecció dels tres millors gols de la jornada escollits per la periodista.
La jornada també crema a les xarxes
Joaco Soneira tornarà amb “Arde la red” i una selecció de les imatges més virals que hagin circulat durant el cap de setmana. També es coneixerà el resultat de l’enquesta de SPORT per escollir l’MVP de la jornada i el programa tornarà a sortir al carrer amb un repte per als aficionats.
Moeve Fútbol Zone 2x03 es podrà seguir en directe avui, dilluns 14 de setembre, a partir de les 21.00 hores, a SPORT.es i a les xarxes socials de SPORT
Via: Diari de Girona
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