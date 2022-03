Un grup de professors ha tallat aquest dimecres la circulació per la carretera de Vic de Manresa. Ho han fet una hora després d'interrompre la circulació a la C-55, a Manresa, una acció que ha provocat cues de fins a 6,5 quilòmetres en ambdós sentits. Aquesta segona acció provoca retencions a l'interior de la ciutat, ja que es tracta d'un dels principals vials de la ciutat.

🔴 La C-55 ja està oberta a Manresa ↔ en tots dos sentits. Tot i això, hi ha uns 6,5 km de retenció #precaució



🔴 Això també provoca 1,5 km de cua a la C-16c, a Manresa, en sentit nord — Trànsit (@transit) 16 de marzo de 2022

El segon tall es registra al mateix indret on hi ha convocada una altra concentració a les 11 h aquest dimecres, la seu dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. El número 175 de la carretera de Vic serà escenari de la protesta dels docents, per tant, les afectacions en la circulació poden allargar-se unes hores més.