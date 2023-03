Les carreteres de la regió central han registrat un únic accident de trànsit mortal en el que portem de 2023. Es tracta d'una millora destacable respecte el mateix període de l'any passat, en què hi van haver cinc sinistres. Tot i això són xifres similars a les dels anys 2021 i 2020.

Segons el Servei Català de Trànsit, l'únic accident de trànsit mortal a l'àmbit que cobreix Regió7 va ser el 16 de febrer. Un veí de Solsona de 60 anys va morir després d'impactar frontalment amb un camió quan circulava per la carretera C-55, al seu pas pel terme municipal de Navàs. Tot i que en els registres de Trànsit no hi consta, el 22 de febrer un home de 28 anys va morir també en impactar contra un camió a la carretera C-37, al terme de Manresa. Segons els Mossos d'Esquadra es tractava d'un suïcidi.

A nivell de Catalunya, 20 persones han mort en 18 accidents mortals a la xarxa viària interurbana entre l'1 de gener i el 28 de febrer. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida a les carreteres catalanes 25 persones en 22 sinistres mortals. Al llarg dels dos primers mesos d’aquest 2023 també s’han registrat 103 ferits greus, 1 més que en el mateix període del 2022.

El 45% (9 de 20) s’han produït a Barcelona; 5, a Tarragona; 3 a Lleida i 3 a Girona. L’any passat, les 25 víctimes mortals es van repartir entre Barcelona (9), Girona (8), Tarragona (6) i Lleida (2).