Els Mossos investiguen una suposada agressió sexual de quatre menors a una nena de 13 anys a Salou. Com ha avançat el Diari de Tarragona i ha confirmat l'ACN, els Mossos van detenir dimarts els implicats. Després de passar a disposició del jutjat de menors, dos dels quatre nois investigats, que tenen de 16 anys, han ingressat aquest dimecres a un centre de menors per ordre judicial.

Compten amb diversos antecedents per robatoris i furts. Un tercer detingut, també de 16 anys, ha quedat en llibertat vigilada, amb una ordre d'allunyament de la víctima. El quart és inimputable perquè té menys de 14 anys. Els fets haurien passat al mes d'octubre de l'any de passat a la casa d'un dels menors.

El jutjat de menors de Tarragona va prendre declaració aquest dimecres als tres menors de 16 anys en relació amb aquest delicte d'agressió sexual a una adolescent de 13 anys a Salou. El jutjat va acordar l'internament de dos d'ells en règim tancat per un període inicial de sis mesos, tal com estableix la Llei i segons informa el TSJC. Per al tercer menor es va acordar la llibertat vigilada. El jutge ha acordat la prohibició de comunicació i ordre d'allunyament respecte de la víctima menor.