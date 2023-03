Un tren de Rodalies amb almenys 50 passatgers s’ha avariat en un túnel entre Planoles i la Molina. La línia R3 s’ha vist afectada en aquest tram, on ha quedat tallada i interrompuda, ja que a la zona únicament hi ha una via.

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat, el pla d’emergències en transport de viatgers per ferrocarril per a emergències ferroviàries a Catalunya. Tren avariat amb una cinquantena de passatgers en un túnel entre Planoles i La Molina.



A la zona hi ha via única



Tall circulació linia @rod3cat



Prealerta pla #ferrocat https://t.co/3Hf0a6R3z8 — Protecció civil (@emergenciescat) 29 de marzo de 2023