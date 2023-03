El jutge que investiga el presumpte violador d'una menor a Igualada per uns fets que van tenir lloc el 2021 ha obert el tràmit de sumari per dos delictes d'agressió sexual i intent d'assassinat que podrien sumar 45 anys de presó, en una interlocutòria en què ressalta la "vexatòria" i "degradant" violència que va utilitzar l'acusat durant els fets.

En una interlocutòria a la què ha tingut accés EFE, el titular del Jutjat d'Instrucció número 4 d'Igualada ha resolt transformar les diligències prèvies practicades fins ara en un sumari ordinari, un tràmit que la llei preveu per a casos greus en què la pena pugui ser igual o superior als 9 anys de presó, com és aquest cas. Així, el procediment passa a mans de l'Audiència Provincial de Barcelona, que ara en té la competència.

El jutge, a la seva interlocutòria, afirma que a partir de les diligències practicades, els fets investigats podrien ser constitutius d'un delicte d'agressió sexual, la pena del qual oscil·la entre els 12 i 15 anys de presó, "tenint en compte el caràcter particularment degradant o vexatori de violència exercida sobre la víctima". A més, el jutge instructor diu que els fets també podrien encaixar en la descripció legal del tipus penal d'assassinat en grau de temptativa. En cas que aquest fet estigui relacionat amb un delicte contra la llibertat sexual, pot ser castigat amb una pena de presó d'entre 20 i 30 anys de presó.

Brian Céspedes va ser detingut l'abril del 2022 com a presumpte autor de la brutal violació d'una jove de 16 anys, a qui va atacar quan es dirigia sola i a peu cap a l'estació de tren per anar a casa seva, a Vilanova i la Geltrú, després d'estar de festa amb unes amigues a una discoteca d'Igualada la matinada de l'1 de novembre del 2021, nit de Halloween. Després de la violació, l'agressor, de 20 anys en el moment dels fets i amb antecedents per delictes sexuals, va abandonar la menor inconscient al polígon industrial Les Comes d'Igualada, on va ser trobada posteriorment per un camioner.

La víctima va estar gairebé dos mesos hospitalitzada després de patir un greu traumatisme cranioencefàlic, amb pèrdua d'audició en una oïda, i diversos esquinços interns que li han deixat importants seqüeles, lesions per les quals ha estat intervinguda quirúrgicament almenys cinc vegades. Des de la seva detenció, Céspedes es troba a la presó provisional, comunicada i sense fiança a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.

D'altra banda, el magistrat ha acceptat admetre com a prova el reconeixement psicològic de part que ha sol·licitat la defensa del presumpte violador d'Igualada, l'informe del qual ha de ser traslladat al jutjat amb la "urgència més gran possible".

En una altra interlocutòria, amb data 3 de març, el jutge ha acceptat que la Generalitat es personi en la causa com a acusació popular, després de la sol·licitud que va presentar aquesta administració el mes d'octubre passat. D'aquesta manera, la Generalitat serà acusació popular a la causa juntament amb l'Ajuntament d'Igualada, el de Masquefa, la FECASARM, NITS MÀGIQUES S.L i MALPICA PUEBLA.