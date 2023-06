Els Mossos han detingut dos homes al districte de San Martí de Barcelona pel robatori de 25 motocicletes tipus enduro i dos més a Vic per un delicte de receptació d'aquests vehicles. Els fets es remunten al passat mes de març. Els autors buscaven la moto que els interessava i li posaven un dispositiu de localització per esbrinar on l'aparcava el seu propietari. Després, forçaven el pàrquing on es trobava o en cas que d'estar al carrer buscaven un estacionament proper per manipular-les sense aixecar sospites. Feien servir un dispositiu electrònic casolà per modificar els vehicles i sostreure’ls. Posteriorment els venien a un taller de Vic per 500 euros. Allà, eren desmantellats per comercialitzar-los per peces o vendre'ls a l'estranger.

Segons la policia, els dos detinguts que s’encarregaven de cometre els robatoris sempre seguien el mateix procediment. Els presumptes lladres eren molt curosos, i per exemple prenien precaucions com traslladar les motocicletes que estaven a la via pública a un aparcament proper abans de manipular-les. Per accedir a l’interior d’aquests punts forçaven els accessos. Resolem el robatori de 25 motocicletes a BCN. Dos homes s'encarregaven de robar-les i les duien fins a Vic, on altres dos homes les compraven per vendre-les a peces. Els detenim a tots quatre https://t.co/pFJ1H86GWJ pic.twitter.com/EoBAdoT2cv — Mossos (@mossos) 14 de junio de 2023 A banda, abans de traslladar els vehicles sostrets al taller mecànic on les venien, les aparcaven en punts poc concorreguts o en aparcaments de motocicletes d’ús públic per assegurar-se que els vehicles no disposaven de dispositiu de localització GPS. Es dona el cas que una motocicleta sostreta que va recuperar el seu propietari va tornar a ser robada pocs dies després. Finalment, les portaven a Vic on les venien als altres dos arrestats, que les comprovaven per 500 euros. Aquestes persones les desmantellaven per revendre-les per peces o, en alguns casos, enviaven les motocicletes senceres a algun país estranger on les venien. Com a resultat de la investigació els agents de la unitat d’Investigació de Sant Martí van detenir dues persones a Barcelona pel robatori de 25 motocicletes i dues persones més a Vic pel delicte de receptació d’aquests vehicles. A més es van fer dues entrades judicials a domicilis i una en un magatzem, totes a Vic, on es van recuperar nou de les motocicletes sostretes. Després de passar a disposició judicial dissabte passat, els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs.