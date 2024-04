L’exparella de Rosalia es ven el mas que va comprar a Manresa per a la cantant com a regal de noces

El mas Morera, la casa modernista situada a Manresa que el cantant porto-riqueny Rauw Alejandro va comprar a començament del 2022, per prop de 2 milions d'euros, com a regal de noces per a Rosalia, quan la relació de la famosa parella d’artistes passava un moment especialment dolç, es ven.

Després que partissin peres, si bé tot feia pensar que el proper pas de la parella d’enamorats seria el seu casori, hi havia l’interrogant sobre quin seria el futur de l’immoble, atès que va a nom d’ell, tot i que la que té més lligams sentimentals amb Manresa és l’artista de Sant Esteve Sesrovires, tal com va confessar en una entrevista. Regió7 ha pogut confirmar que la casa situada en un trencall del camí de Rajadell es torna a vendre.

El 4 de febrer del 2022 aquest diari va informar que la parella havia culminat la compra del mas, que feia més d’un any que constava que estava a la venda per més de 2 milions d’euros al portal Habitaclia, on hi havia un ampli reportatge fotogràfic de la casa, una de les joies del modernisme de Manresa, que és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIN) amb una protecció integral. La casa era dels amos de la botiga de calçat Torra de Manresa. La mare, que va traspassar, germana de Rosa Oriol, cofundadora de l’imperi joier Tous, va ser l’encarregada de mantenir-la en bon estat mentre va estar al capdavant. Amb la seva mort, la família va posar-la a la venda

La casa, que data del 1905 -any que apareix a la façana-, la va projectar l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, el mateix de ca la Buresa, la Torre Lluvià i el Casino. És una finca de 2.624 m² envoltada de 30 hectàrees de camps de conreu. Tot i quedar força amagada, té una arquitectura que crida l’atenció i unes vistes envejables de Montserrat. Justament per preservar-ne la intimitat, una de les intervencions que va fer el nou propietari va ser envoltar-la amb una tanca, atès que, quan es va saber la notícia de la compra, van augmentar les visites al voltant de la casa de mitjans i ciutadans amb l’esperança de trobar-hi la parella, que s’hi va prodigar més aviat poc.

Accés al mas Morera, que està situat al camí de Rajadell, al terme municipal de Manresa / Mireia Arso

La nova propietat també va demanar pressupost a la Constructora del Cardener per fer una sèrie de reformes al mas, però, una vegada presentat el projecte per part de la firma manresana, ja fa mesos, no hi ha hagut moviment d’obres i tot ha quedat aturat.

Negoci immobiliari de Rosalia

La notícia que la casa es ven es produeix just en el moment que ha transcendit que Rosalia ha fet el salt al mercat immobiliari amb la creació de l’empresaTresmamis SL, nom que remet al títol del darrer àlbum d’estudi de la de Sant Esteve Sesrovires, Motomami, que va publicar fa dos anys.

La nova empresa està integrada en el segell Motomami SL, la societat a través de la qual gestiona la seva carrera Rosalia, en el qual figura la seva mare, Pilar Tobella Aguilera, que serà qui administri el nou negoci immobiliari, dedicat a la «promoció, construcció, compra, venda, lloguer i comercialització en general de tota classe d’edificis, terrenys, solars, finques rústiques i urbanes». No és forassenyat especular amb la possibilitat que la nova immobiliària es quedi la casa de Rauw. Rosalia, que té nova parella, l’actor Jeremy Allen White, va explicar en una entrevista el 2022, quan va treure disc, que els seus avis eren de Manresa i tenien una casa al Bages, on ella passava els estius, i que «M’encanta ser a Manresa». «Forma part de qui soc i sempre que puc hi torno», va manifestar aleshores.

També lligat amb Rosalia, ahir es va saber que l'actriu nord-americana Hunther Schafer, coneguda pel seu paper a la sèrie Euphoria, havia explicat en una entrevista que el 2019 va mantenir una relació sentimantal amb la cantant catalana durant cinc mesos.