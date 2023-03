Rosalía i Rauw Alejandro formalitzen aquesta setmana la seva relació –també– musical. Publicaran aquest divendres, 24 de març, un EP (titulat ‘RR’) amb tres cançons després de tres anys de relació dins i fora de l’estudi, segons han explicat aquest dilluns en una entrevista –la primera dels dos artistes junts– amb Ibai Llanos emesa a Twitch.

La conversa, que va tenir lloc a casa del popular ‘streamer’ setmanes enrere, ha servit per conèixer detalls del treball que, segons han comentat, fa un any que es cou, des que van decidir entrar a l’estudi de la mà. Una cosa que ja havien fet abans de manera «informal». «Vam posar la nostra relació per davant. Millor establir les bases de la relació i després si ja...», ha comentat Rosalía sobre l’esperada col·laboració de la parella.

Així, fa un any van veure que ja era el moment de concretar la seva unió en un treball musical. I això és ‘RR’, tres cançons fetes per la parella sobre el seu passat, el seu present i el seu futur. «És ben personal», ha apuntat el porto-riqueny, que també ha insinuat que ell ha cedit més en el diàleg artístic de confecció de l’EP. Rosalía i Rauw Alejandro no han volgut confirmar si les tres cançons tindran videoclip, tot i que han deixat anar un transparent i rialler «podria ser». «Hi hem posat carinyo», ha indicat la catalana sobre ‘RR’.

Pocs detalls més han volgut avançar en els 24 minuts de xerrada de la parella amb l’‘streamer’ basc. Sí que han comentat que una de les cançons, en paraules del reggaetoner de Puerto Rico, «a la discoteca la podran ‘perrejar’». Una altra pista que han deixat ha sigut que un altre dels temes d’‘RR’ és «exòtic, inspirada en el bolero».

Més enllà de la part musical, l’aparició conjunta de la parella era una novetat, cosa que ha convertit les butaques de la cuina de la casa de l’‘streamer’ en un divan en el qual els nòvios expressaven sentiments i compartien intimitats. Ibai Llanos ha fet broma sobre un possible casament mentre Rauw Alejandro responia entre rialles que sí, que en algun àpat familiar ha notat certa pressió. Per la seva banda, Rosalía ha confessat: «Tenia la fe perduda en la masculinitat, i va ser conèixer-te [a Rauw] i vaig canviar. Vaig sentir que ell no tenia por d’estimar i ser estimat». El 24 de març, els dos artistes publicaran tres cançons d’amor de forma conjunta.